sulle tracce del colonialismo. AL CINEMA ROMA LA PROIEZIONE DEL FILM “IF ONLY I WERE THAT WARRIOR”

Sarà presente il regista Valerio Ciriaci e la storica Beatrice Falcucci

PISTOIA. Venerdì 18 novembre alle ore 21 al Cinema Roma di Pistoia sarà proiettato il film If only I were that warrior di Valerio Ciriaci.

12 Agosto 2012: il comune di Affile (RM) inaugura un monumento dedicato al gerarca fascista Rodolfo Graziani, generale durante la Guerra d’Etiopia del 1935 e primo viceré della nuova colonia.

La notizia raggiunge la stampa internazionale e suscita scalpore. A Graziani viene imputato l’uso delle armi chimiche e il ricorso a violenti rappresaglie contro la popolazione civile. Crimini di guerra per cui non fu mai processato, e che appartengono indelebilmente alle più oscure e controverse pagine del colonialismo italiano.

Le comunità etiopi in tutto il mondo si mobilitano e organizzano proteste che dagli Stati Uniti arrivano fino ad Affile. A 75 anni dalla caduta dell’impero coloniale italiano, nuove generazioni di etiopi e italiani si confrontano su un passato tormentato e ancora irrisolto.

L’evento fa parte del ciclo Sulle tracce del colonialismo realizzato grazie al contributo concesso dalla Direzione generale Educazione, ricerca e istituti culturali del Ministero della cultura.

A seguire discussione con il regista Valerio Ciriaci e con la storica Beatrice Falcucci (Università de l’Aquila).

[istituto storico della resistenza pistoia]