supportati e garantiti. LA CONFEDERAZIONE DELLE MISERICORDIE PASSATA AI RAGGI X DA BAGNOLI?

Conosciamo Luca Bagnoli, un esperto economista che presiede l’Organo di controllo (dunque di garanzia per i volontari) che dovrà controllare le attività della Confederazione delle Misericordie. Avrà chiaro che in Confederazione è storicamente mancata la trasparenza e il rispetto degli statuti? Che non sono state fatte le azioni di responsabilità richieste da alcuni consiglieri non “allineati”? Inizierà a svolgere la sua funzione con la frusta o con guanti di velluto?

FIRENZE. Sembra che l’Organo di controllo preposto alle necessarie funzioni di “garanzia” sulle procedure nella Confederazione delle Misericordie, abbia già molto da fare. Il Prof. Luca Bagnoli ci è noto come un professionista integerrimo che non potrà certo sporcarsi la camicia con qualche sbavatura, o anche un semplice alone.

Noi, che abbiamo visto pesanti macchie su camicie di altri (e le abbiamo anche pubblicate!), siamo certi che non permetterà, ai soliti noti di fare strame del rispetto di regole e delle formalità che, in una organizzazione di volontariato inquadrata nella forma di un sodalizio etico/morale qual è la Confederazione, sono la “sostanza” che poi riverbera sui volontari piegati dallo spirito di servizio alla ubbidienza cieca: oltre 100 mila in Italia, molti ignari.

In questi anni, noi di Linea Libera, ne abbiamo viste di cotte e crude in Confederazione, l’ultima è la macroscopica irregolarità della maggioranza delle Confraternite toscane, sprovviste dei pagamenti dei contributi annuali alla Confederazione e che dunque, non avrebbero potuto votare in occasione della elezione del Presidente Giani.

Una irregolarità che è stata diffusa e anche intuibile, dopo le denunce di Corsinovi per la crisi finanziaria di 3,8 milioni di euro. Una circostanza che è prevista dalle norme di statuto e che non potrà essere risolta con un puffetto sulle guance ai governatori silenziosi e compiacenti: ci dicono che Staderini ha rassicurato il Prof. Bagnoli con un “tutto va ben, Madama la Marchesa”, ma ci risulta che tale affermazione sia viziata e erronea: al momento delle votazioni per l’elezione del Presidente, le Confraternite in mora, non avevano assolto alla regolarizzazione.

Dunque, dovrà essere annullata o si chiudono gli occhi? SI può rimettere indietro l’orologio dei versamenti tardivi? Che dice l’organo di controllo e garanzia?

Inoltre, ci riferiscono che il Presidente Domenico Giani avrebbe la disponibilità di un ufficio istituzionale in Roma al prezzo di 25.000 circa annui: è vero? Se vero è, tale contratto di locazione immobiliare congruo?

Intendiamo non per le tariffe correnti in capitale, ma per il dissesto finanziario che vede esposta la Confederazione dalla gestione precedente: se crisi c’è ci deve essere per tutti, non potranno esimersi i dirigenti che dovrebbero dare il buon esempio. O no?

Ci dicono che il compenso al Fatichenti sarebbe stato fissato dal Consiglio direttivo senza una delibera dedicata. A prescindere dal valore professionale del molto efficiente Gionata, la somma assegnatagli è congrua?

(Anche questa volta il criterio di congruità, non dovrebbe essere riferito ai valori di mercato per la categoria della professione, ma alle casse esangui di Confederazione. O, forse siamo noi giornalisti che non siamo riconoscenti?)

Cosa dice Bagnoli su questi punti? È vero che ha trattato l’argomento sulla vicenda nella sua recente relazione, riservatissima? Che pensa sulla prescrizione statutaria che regola la facoltà di partecipare al voto presidenziale, apparentemente nullo: la farà rispettare o no?

Il Prof. Bagnoli, ci ha risposto – e noi lo ringraziamo – che è sottoposto al vincolo civilistico del segreto professionale.

Bene, ne prendiamo atto e così ci facciamo diligenti per segnalargli alcune ipotesi di irregolarità, non solo formale, ma anche eticamente rilevanti.

Crediamo che questo sia il modo migliore per augurargli “benvenuto” (noi social watchdog, abbiamo il vincolo opposto: ci perdoni e ci comprenda il professore!).

Alessandro Romiti

[alessandroromiti@linealibera.info]