svastiche & democratici doc. LETTERA APERTA A MARCO NICCOLAI SULLE SEDIE DI PESCIA

IN MERITO all’articolo del consigliere double face Marco Niccolai, riguardo alla svastica fatta con sedie da bar apparsa in quel di Pescia, volevo in qualche modo chiedere al consigliere il quale, avendo troppi impegni istituzionali, magari non ha tempo e modo di riflettere quando posta degli articoli su svariati temi: «Allora, consigliere double face, hai pensato che, magari, era riferita alla situazione in cui voi P[oltrone e] D[ivani] insieme ad altri camerati di ventura ci avete messo?

«Non ti è balenata l’idea che il messaggio fosse rivolto a voi s-governanti di questo meraviglioso paese, che avete inserito una vergognosa e abominevole carta verde per poter lavorare, per andare al cinema, in piscina, al ristorante ecc. ecc.?

«Volete in qualche modo obbligare le persone tradendo le leggi costituzionali e, applicando norme che violano la Costituzione, lo scrivo in corsivo, magari potresti studiarla tu e quel sgoverno di criminali e farvi inoculare un siero genico sperimentale, con tutte le conseguenze che il siero comporti?

«Basta informarsi per sapere il numero dei morti per inoculazione di siero genico sperimentale, perché questo intruglio non è un vaccino! Volete concedere il benestare per inoculare i bambini dai 5 agli 11 anni, quando molti studiosi di fama mondiale che, guarda caso non vengono mai chiamati nelle tv di regime, continuano a ribadire che, inoculare i bambini è dannoso e pericoloso, perché non sono soggetti al virus, ma voi, continuate a chiamare fascista e complottista chi, non la pensa come voi che, guarda caso è la maggioranza del paese.

«Secondo me, siete voi i veri fascisti di questo millennio, insieme alla Lega, Forza Italia, Movimento Cinque Stelle e tutti gli altri parassiti che scaldano le poltrone a 10/15 mila euro al mese. Anche Fratelli d’Italia non è esente. Volevo anche aggiungere che, quando la magistratura non interviene per bocciare una legge vergognosa come questa ma, condanna agli arresti domiciliari un Giornalista con la G maiuscola a 104 giorni di reclusione, anche se fatti in casa, nonostante abbia documentato con foto e carte varie lo scempio perpetrato dal Comune a Lecceto, frazione di Quarrata, ma anche nel territorio quarratino, e il giudice, che l’ha voluto far condannare agli arresti domiciliari, favorisce la clandestinità con l’associazione Terra Aperta, c’è qualcosa che non quadra in questo paese: e non ho sentito nessuno, tranne un’altra persona, proferire parola a favore del direttore Bianchini.

«Quello che volete imporre disattendendo la Costituzione (non so se la conosci, consigliere double face), con un non presidente della repubblica che in primis tradisce lui stesso la Costituzione, disattendendo anche la normativa europea che dice testualmente che nessuno può essere discriminato, sia chi è stato in[o]culato, sia chi non ha voluto essere in[o]culato, fa veramente rizzare le setole ai cinghiali. Guarda caso, però, voi siete i democratici: gli altri sono fascisti e complottisti».

Per concludere, consigliere double face, a volte bisognerebbe azionare il neurone che vi è rimasto in quella scatola cranica vuota, e provare a pensare prima di scrivere cazzate.

Chiarisco, in piena libertà di critica, che per quanto mi riguarda, siete tutti uguali, destra, sinistra e Movimento 5S: basta guardare le ultime elezioni per capire che l’elettorato vi schifa.

Con somma preoccupazione per chi pensa libero,

Salvatore Maiorano