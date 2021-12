SWEET HOME PISTOIA, 40 ANNI DI PISTOIA BLUES

Presentato il libro di Enzo Gentile

PISTOIA. Nella cornice prestigiosa del teatro di corso Gramsci è andato in scena la celebrazione di un bel traguardo: 40 anni di festival blues.

Una bella serata di musica, suonata e raccontata, da addetti ai lavori, musicisti, organizzatori oltre che dal sindaco della città di Pistoia.

L’occasione è data dalla presentazione del libro Sweet home Pistoia scritto da Enzo Gentile. Il volume celebra le 40 edizioni del festival, l’unico così longevo e a giudizio del pubblico che ha riempito il Manzoni, così tanto amato che, pandemie a parte, farà ancora parlare di sè per i prossimi anni.

Per celebrare degnamente l’evento, dopo i racconti di Silvano Martini (responsabile della sicurezza del Pistoia Blues Festival da 36 anni), Giovanni Tafuro (organizzatore della manifestazione dal 1985) e del Sindaco Alessandro Tomasi, è stata lasciata strada libera alla musica suonata e sul palco si sono alternati, per la piena gioia degli spettatori…Andy J .Forest e Roberto Luti, Fabio Treves e Alex Gariazzo, Nick Becattini e la sua band e per finire una superband composta da Franz Di Cioccio, Lucio “violino” Fabbri, Paolo Bonfanti, Reinold Kohl.

Il Blues ferma a Pistoia, e Pistoia riparte dal Blues.

Sweet Home Pistoia.

Gian Luca Risi