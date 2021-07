TALÈA APRIRÀ LA QUINTA EDIZIONE DEL SERRAVALLE ROCK

Il concerto è in programma venerdì 30 luglio

SERRAVALLE. Sarà Cecilia Quaranta, in arte Talèa, ad aprire l’atteso concerto di Alteria nella serata inaugurale della quinta edizione di Serravalle Rock di venerdì 30 luglio. La giovane cantautrice marchigiana è la nuova scoperta dell’etichetta Vrec. A breve uscirà il primo singolo Song In The Dark“, in attesa dell’EP di debutto prodotto da Marco Olivotto (Gianni Maroccolo, Giulio Casale).

La svolta in carriera è arrivata dopo un viaggio in solitaria in Irlanda e Scozia, che le ha permesso di perfezionare la lingua inglese ed esibirsi in vari pub e come artista di strada, un’esperienza sognata a lungo. A quel punto ha iniziato a studiare Bob Dylan, un’influenza che ha permeato profondamente il suo modo di comporre.

Cecilia si aggiunge ad una serie di artiste femminili di assoluto spessore come Alteria, Marta dei Tersø e Emma Nolde, per un festival dalla forte connotazione femminile. Il colore rosa del logo di quest’anno non è certo casuale e nei prossimi giorni verrà annunciata un’altra partnership di caratura internazionale.

[innocenti – comune di serravalle]