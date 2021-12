TAMPONI RAPIDI ALLA PUBBLICA ASSISTENZA L’AVVENIRE

Oggi domenica dalle 15 alle 18 nella sede centrale di via San Jacopo

PRATO. Pubblica Assistenza “L’Avvenire” Prato, insieme ad Avvenire Cooperativa Sociale, saranno a disposizione nella giornata di oggi, Domenica 26 dicembre, dalle 15 alle 18, nella sede centrale dell’associazione, in via San Jacopo, 34 a Prato, per il servizio di tamponi antigenici rapidi, per andare incontro alle esigenze della cittadinanza in questo periodo di contagi in crescita e in un giorno festivo, con l’obiettivo di cercare di vivere al meglio questo momento di festa nonostante le difficoltà della pandemia.

Per informazioni è possibile contattare il numero +39 392 2921660

