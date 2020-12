TANTI EVENTI ONLINE CON IL CENTRO CULTURALE LA GUALCHIERA

La magia del teatro direttamente a casa propria. Si inizia il 26 dicembre con “Dopocena con delitto”. Il 29 dicembre c’è “Misteri al Polo Nord” per bambini dai 4-10 anni

MONTEMURLO. Con le festività natalizie arriva la zona rossa, e non ci si può spostare da casa. Così il Centro culturale La Gualchiera e il Comune di Montemurlo hanno deciso di far arrivare a domicilio in diretta su Zoom il teatro. Il primo appuntamento è per il 26 dicembre ore 21,15 con “Dopo cena con delitto”.

Tutti i partecipanti saranno coinvolti nella soluzione di uno strano mistero e diventeranno detective per una sera, guidati da un trio di attori che li accompagnerà, li depisterà, li confonderà, per vedere chi ha la stoffa del detective e riesce a risolvere il puzzle. Per guadagnarsi gli indizi i partecipanti dovranno superare prove, leggere tra le righe, non tirarsi indietro davanti a giochi e sfide, essere vigili e captare ogni segnale!

Lo spettacolo è organizzato da Centro Culturale La Gualchiera e Teatro Insonne. A guidare le danze saranno Laura Belli, Lorenzo Torracchi e Michele Pagliai con il sostegno di Regione Toscana sistema regionale per lo spettacolo dal vivo.

Gli appuntamenti proseguono il 29 dicembre interattivo per bambini dal titolo “Misteri al Polo Nord”.

Per partecipare si devono compare i biglietti online

LINK PER I BIGLIETTI DI “DOPOCENA CON DELITTO” DEL 26 DICEMBRE :

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=302547&

LINK PER I BIGLIETTI DI “MISTERI AL POLO NORD” DEL 29 DICEMBRE:

https://www.liveticket.it/evento.aspx?Id=302549&

