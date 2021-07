TEAM MARTORANA, MIGLIORE SQUADRA DELLA FEDERAZIONE ITALIANA DI KUNG FU

La squadra di atleti montemurlesi si è distinta a Roma lo scorso sabato 26 giugno a Campionato Italiano di Kung Fu

MONTEMURLO. Nuova affermazione del Team Martorana. La squadra montemurlese di arti marziali sabato 26 giugno a Roma al Campionato Italiano UIKT (Unione Italiana Kung Fu Tradizionale) si è distinta nella specificità del Sanda, nota come Boxe cinese ed ha conquistato il Trofeo come Miglior Team della federazione UIKT.

Gli atleti, una delegazione di trenta persone di ogni età, hanno conquistato ori e argenti nel campionato romano. Le eccellenze professioniste del Team Martorana sono state poi selezionate per partecipare al Kunlun Fight Sanshou Warrior, sfidando professionisti, i Fighters di Francia e Egitto, e dando vita ad una danza guerriera che ha avuto i colori della rinascita del Sanda. Il Team Martorana con i suoi atleti pro e semipro parteciperà ai Kunlun Fight Sanshou che si terranno in Francia, Ungheria e in Cina nel 2022. Il sindaco Simone Calamai e l’assessore allo sport Valentina Vespi hanno espresso soddisfazione per questa nuova importante affermazione del Team Martorana.

Questi i nomi degli atleti che hanno partecipato al campionato: Marco Martorana, Francesco Benelli, Gianluca Pesaro, Gianmarco Giovannini, Andrea Terranova, Gallo Andrea, Nathan Martorana, Cesare Cerratani, Noahn Martorana, Alessandra Ferraro, Francesca Ferraro, Anita Modesto, Jurghena Demiraj, Kamila Koni, Romina Koni, Indio Bregaj, Lapo Ceccarelli, Sandro Lattante, Zahira Nesti, Rachele Lattante, Pacini Luca, Alessia Michelotti, Alessio Misuraca, Lorenzo Campanale, Niccolò Dai, Cristian Sanneris Kunlun (semi Pro), Mattia Belforte,Marco Misuraca, Niccolò Lo Jacono (Kunlun Pro).

