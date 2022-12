teatro di fiesole. SI SON SASSI!

Alessandro Riccio e Gianmaria Vassallo in un esilarante spettacolo teatral-musicale che ci riporta agli anni di Firenze capitale.

FIRENZE. Indietro di 150 anni, Firenze capitale d’Italia: l’architetto Giuseppe Poggi è alle prese con il “risanamento” della città. C’è da buttar giù le vecchie mura e il ghetto, da progettare nuovi quartieri, i viali… Da qui partono gli attori Alessandro Riccio e Gianmaria Vassallo per “Sì, son sassi!”, esilarante spettacolo teatral-musicale in programma da ieri 26 al 31 dicembre e dal 6 all’8 gennaio al nuovo Teatro di Fiesole, sulle colline di Firenze.

Sabato 31 dicembre, al termine dello spettacolo (inizio ore 21,45), Alessandro Riccio e Gianmaria Vassallo brinderanno al nuovo anno insieme al pubblico, nel foyer del teatro. La replica di domenica 8 gennaio è pomeridiana (ore 16,45). Tutti gli altri appuntamenti iniziano alle ore 21.

Impresa complicata, quella dell’architetto Poggi, in una città celebrata per armonia e bellezza, ma anche per il piglio polemico dei suoi abitanti: alcuni sono pronti ad incatenarsi, altri si offrono di abbattere le mura, gli antiquari fiutano affari e c’è chi non sa più dove andare. A dar consigli al Poggi è il giornalista Jarro, gran sostenitore del cambiamento.

Il risultato è un botta e risposta nel segno della comicità, una commedia brillante che chiama in causa personaggi del periodo e che alle parole aggiunge canzoni dal piglio fiorentino scritte dallo stesso Vassallo ed eseguite dal vivo da Agustin Cornejo e Erika Boschi dei Sinedades.

Scritto e diretto da Alessandro Riccio, “Sì, son sassi!” vede sul palco anche gli attori Miriam Bardini, Piera Dabizzi, Massimiliano Galligani, Giorgia Tomasi, Joe Manganas e Cosimo Innocenti. Aiuto regista Amina Contin.

Alessandro Riccio e Gianmaria Vassallo legano da sempre il proprio stile alla “fiorentinità”. In questa collaborazione uniscono tradizione e comicità, musica e drammaturgia, seguendo lo stile che contraddistingue ciascuno dei due.

I biglietti (posti numerati 18 euro – sab 31/12 46 euro) sono disponibili sul sito www.ticketone.it/eventseries/si-son-sassi-3272610/#calendar-start=2022-12 (tel. 892 101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055 210804). Info tel. 055.61.20.205 – 389.45.63.478 – www.teatrodifiesole.it – www.tedavi98.it – www.blackcandy.it. Per chi viene in auto, si consigliano i parcheggi di piazza del Mercato (a pagamento) e di via delle Mura Etrusche (gratuito, a meno di 5 minuti a piedi dal teatro).

[marco mannucci]