teatro e solidarietà. “LA PANACEA DI TUTTI I MALI”

Al Piccolo Teatro Mauro Bolognini venerdì 9 febbraio il ricavato della rappresentazione teatrale proposta dalla Compagnia Teatrale Invicta di Lucca sarà utilizzato dalla Associazione Malati Parkinson di Pistoia per le proprie attività

PISTOIA. Venerdì 9 febbraio alle ore 21 presso il Piccolo Teatro Mauro Bolognini, in Via del Pestro a Pistoia andrà in scena la divertentissima commedia “La panacea di tutti i mali” (3 atti di Antonella Zucchini) interpretata dalla Compagnia teatrale Invicta di Lucca.

L’evento, patrocinato dal Comune di Pistoia, è organizzato dall’Associazione Malati Parkinson di Pistoia a cui andrà interamente devoluto il ricavato della serata.

“Finalmente dopo lo stop del covid siamo riusciti ad organizzare questo evento benefico che si spera sia il primo di una lunga serie — dichiara Alessandro Cipriani, presidente dell’Associazione.

L’A.M.P. Onlus di Pistoia si occupa di fornire attività riabilitative e conservative, di curare momenti ricreativi e ludici attraverso piccoli laboratori manuali e aiutare i Parkinsoniani e i loro familiari ad ottenere le condizioni migliori per poter vivere armonicamente nel rispetto delle loro scelte personali. In sintesi l’obbiettivo fondamentale è quello di mantenere l’autonomia personale e la mobilità che permettono di migliorare la qualità della propria vita e la fiducia in se stessi”.

’Preme precisare – continua il dottor Cipriani – che la nostra associazione non può e non vuole sostituirsi all’attività dei medici, ma intende essere di supporto alle tante cure prescritte.

La fisioterapia, la logopedia e la psicomotricità fine e tutti gli aspetti riguardanti la comunicazione sociale sono fondamentali e andrebbero fatte con sistematicità e frequenza. Purtroppo allo stato attuale questo non è sempre fattibile. Sarebbe utile per il malato iniziare il prima possibile al fine di mantenere l’autonomia e la mobilità.

La nostra sede si trova in via Santo Stefano 19 e lì si svolgono le suddette attività nei giorni di lunedì e venerdì pomeriggio.

Purtroppo alcuni malati hanno difficoltà a raggiungere la nostra sede per seguire le attività e necessitano di un trasporto con mezzi attrezzati. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto per le nostre attività. Sarà presente Antonella Zucchini l’autrice dell’opera teatrale “La panacea di tutti i mali”.

Vogliamo ringraziare sentitamente il Comune di Pistoia per aver dato il teatro a titolo gratuito, la compagnia teatrale Invicta di Lucca, e tutti coloro che parteciperanno alla serata.

Un ringraziamento sentito va ai volontari che si prodigano, ai fisioterapisti , alla logopedista e, in particolar modo a colui che ha fondato nel 2011 l’Associazione, Maurizio Gestri che fin dall’inizio ha creduto fermamente in questo importante progetto.

Il presidente Alessandro Cipriani.