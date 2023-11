teatro in circolo. AL CIRCOLO HITACHI “KABARET – ADDIO A BERLINO”

Lo spettacolo teatrale è in programma sabato 4 novembre

PISTOIA. Sabato 4 novembre al Circolo Aziendale Hitachi il terzo appuntamento con la rassegna “Teatro in Circolo”: sul palco dell’Auditorium di via Ciliegiole salirà la Compagnia della Fenice della Rise Up Academy con il musical “Kabaret – Addio a Berlino”, per la regia di Serena Carradori.

Rivisitazione del celebre musical Cabaret, tratto dal romanzo “Goodbye to Berlin” di Christopher Isherwood. Ambientato nella Berlino del 1931, mentre il nazismo si diffonde, narra le vicende legate al Kit Kat Klub, locale frequentato da artisti, intellettuali e borghesi alla ricerca di fremiti trasgressivi, dove nasce l’amicizia tra l’eccentrica cabarettista Sally Bowles e l’aspirante scrittore Brian Roberts.

Inizio spettacolo alle 21:30. Ingresso € 8,00 per i soci del circolo e i soci Arci. Prezzo non soci €10,00 (ingresso +tesseramento Arci).

[ymw]