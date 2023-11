teatro in circolo. ALL’HITACHI LO SPETTACOLO TEATRALE “IL BACIAMANO”

Domani sabato 18 Novembre salirà la Compagnia GAD Città di Pistoia

PISTOIA. Sabato 18 novembre al Circolo Aziendale Hitachi andrà in scena il quarto spettacolo della rassegna “Teatro in Circolo”: sul palcoscenico dell’Auditorium di via Ciliegiole salirà la Compagnia GAD Città di Pistoia con “Il Baciamano”, per la regia di Gennaro Criscuolo.

Il Baciamano, testo di Manlio Santanelli ambientato nella Napoli di fine Settecento, è la storia di Janara, giovane popolana avvizzita prima del tempo, e di un gentiluomo che, legato mani e piedi, le è stato portato in casa dal marito. Che cosa hanno i due in comune tra loro? Come mai due creature tanto lontane l’una dall’altra si scoprono infine partecipi dello stesso destino, che in qualche modo ne parifica la condizione, le fa apparire solidali ancorché inchiodate a ruoli fatalmente contrapposti? È intorno a questi e altri interrogativi che la storia si sviluppa per culminare in un finale drammatico quanto liberatorio.

Inizio spettacolo alle 21:30. Ingresso € 8,00 per i soci del circolo e i soci Arci. Prezzo non soci €10,00 (ingresso + tesseramento Arci).

La rassegna proseguirà sabato 2 dicembre con “Le verità di Freud” della Compagnia del Grano, diretto da Giulia Palamidessi.

