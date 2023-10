teatro in circolo. “ASSASSINATE LA ZITELLA”

Domani sabato 21 ottobre al Circolo Hitachi lo spettacolo teatrale della compagnia All In

PISTOIA. Sabato 21 ottobre al Circolo Aziendale Hitachi secondo appuntamento con la rassegna “Teatro in Circolo”: sul palco dell’Auditorium di via Ciliegiole salirà la compagnia All In con la commedia “Assassinate la zitella”, per la regia di Marco Tognozzi.

Dopo la scomparsa della ricchissima zia Sara, in famiglia c’è trepidazione per l’apertura del testamento, che contiene una clausola assai particolare. Per accaparrarsi l’eredità le nipoti, con la complicità dei mariti, ordiranno una serie di complotti che provocheranno equivoci divertenti e inaspettati.

Inizio spettacolo alle 21:30. Ingresso € 8,00 per i soci del circolo e i soci Arci. Prezzo non soci €10,00 (ingresso + tesseramento Arci).

La rassegna proseguirà sabato 4 novembre con il musical “Kabaret. Addio a Berlino” della Compagnia della Fenice / Rise Up Academy, per la regia di Serena Carradori.

