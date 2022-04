teatro manzoni. MANCATO FINANZIAMENTO DEL PROGETTO DI RESTAURO: UN ALTRO DURO COLPO PER LA NOSTRA CITTÀ

Iacopo Vespignani: “L’amministrazione comunale si assuma la responsabilità invece di adoperarsi in tesi complottistiche. Cerchiamo di essere seri, perché alla città dobbiamo una campagna elettorale onesta, sincera e costruttiva”

PISTOIA. È di pochi giorni fa la notizia del mancato finanziamento del progetto di restauro del teatro Manzoni. Un duro colpo per la nostra città. È evidente che qualcosa sia andato storto sia dal punto di vista delle tempistiche che della proposta progettuale.

Curioso l’atteggiamento della maggioranza, che invece di assumersi la responsabilità del mancato finanziamento, si adopera in tesi complottistiche che vedrebbero nella Regione il colpevole. Il tutto per non favorire l’amministrazione Tomasi.

Il Consigliere Capogruppo Forza Italia Bojola grida sui social “Giani ha privato la città di questo progetto!”… Dello stesso tenore le esternazioni dell’Assessore al Bilancio, Margherita Semplici.

Se dunque davvero ci sono dubbi fondati, l’amministrazione ha l’obbligo — non la facoltà di portare le relative prove all’attenzione delle autorità preposte.

Ma la domanda che ci sorge spontanea e’ questa: la maggioranza starebbe accusando di indirizzare gli esiti dei bandi, per motivi di colore politico, quella stessa Regione che ha finanziato in questi mesi il Parco Europa, Villa Scornio, la riqualificazione delle Mura Urbane, e tanti altri progetti di cui questa amministrazione si loda quando invece vanno a buon fine?

Cerchiamo di essere seri, perché alla città dobbiamo una campagna elettorale onesta, sincera e costruttiva.

