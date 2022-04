teatro manzoni. NON È POSSIBILE RIMANERE INERMI E SILENTI DI FRONTE A QUESTO DINIEGO

Il coordinamento di Forza Italia Pistoia dopo la bocciatura da parte della Regione pronto a “battersi” in tutte le sedi per il recupero dello storico teatro cittadino: “Ci sarà tempo per capire le ragioni del No, e le analizzeremo con cura, ma al momento possiamo solo affermare che l’intervento proposto per noi resta di vitale importanza”

PISTOIA. ll Comune di Pistoia aveva candidato il progetto di recupero del Teatro Manzoni al Programma regionale FESR (Fondo europeo sviluppo regionale) 2021-2027, che permetteva così di restituire all’Associazione Teatrale Pistoiese una sede più moderna e funzionale e alla città uno spazio culturale completamente a norma e rinnovato.

Ma è stato bocciato dalla Regione Toscana. “Non ha passato la selezione per i fondi della Rigenerazione urbana‚.

Si legge oggi.

Questa bocciatura di fatto impedirà la messa a norma e sicurezza, oltre a ritardare per la nostra città una maggiore visibilità e bellezza di una sede più adeguata e rinnovata. Toccherà attendere, magari altre opportunità, altre risorse, ma quanto?

Non è possibile rimanere inermi e silenti di fronte a questo diniego, per il mondo cittadino e culturale è una doccia fredda che insiste su una già precaria situazione, è mancanza di attenzione in cui versa la cultura e il mondo del teatro.

Il sindaco Alessandro Tomasi ha più volte ribadito che è necessario “garantire un futuro ad uno degli edifici strategici della nostra città e restituire a Pistoia e ai territori vicini un luogo centrale per la cultura. Non può infatti esserci una valorizzazione delle politiche culturali senza spazi adeguati e idonei a questa missione”.

Sul nostro Teatro Manzoni si stanno concentrando le energie e le risorse di tanti soggetti, com’è giusto che sia quando c’è da raggiungere un obiettivo così importante per la città e per i suoi abitanti.

Da sempre manca infatti un’opera di restauro complessivo del teatro e noi vogliamo invertire la rotta.

I fondi messi a disposizione dal Programma FESR 2021-2027 mirano a finanziare proprio quei progetti che promuovono “lo sviluppo sociale, economico e ambientale integrato ed inclusivo, la cultura, il patrimonio naturale, il turismo sostenibile e la sicurezza nelle aree urbane”.

Per questo, l’Amministrazione comunale ha voluto proporre la candidatura del progetto di restauro radicale del Teatro Manzoni, il cui valore ammonta a 12 milioni di euro.

Ci sarà tempo per capire le ragioni del No, e le analizzeremo con cura, ma al momento possiamo solo affermare che l’intervento proposto per noi resta di vitale importanza, e ci batteremo per portarlo avanti, fino in fondo.

E ci fa specie, che sia proprio la Regione Toscana a dire NO, con la notizia arrivata esattamente nella giornata in cui verrà messo in campo un Flash Mob dalla candidata a Sindaco Federica Fratoni, Consigliere regionale, davanti al Museo Marini, per portare nuovamente alla ribalta il problema della sua chiusura, e la necessità di fare sempre più cultura.

Forse il Teatro Manzoni è di minore importanza? Forse conviene di più “solleticare” le pance dei pistoiesi su di una realtà importante come lo è il Marini, e non per un teatro storico cittadino?

Non è una domanda, a questo punto è certezza.

Coordinamento Forza Italia Pistoia