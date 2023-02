TEATRO MODERNO, SOLO POCHI GIORNI AL CONCORSO INTERNAZIONALE “AGLIANADANZA2023”

L’organizzazione di “AglianaDanza2023”, concorso internazionale di danza classica, neoclassica, moderna e contemporanea, è pronta ad accogliere gli oltre 200 partecipanti al Teatro Il Moderno di Agliana per quella che si preannuncia essere un’edizione con performance coreutiche di altissimo livello.

AGLIANA. L’evento, promosso dall’Associazione culturale “Il Moderno”, con il patrocinio del Comune di Agliana ed il fondamentale contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia, si svolgerà nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 febbraio.

AglianaDanza, ideato e diretto da Elisabetta Bresci, Carlo Coda e Massimo Talone, persiste di edizione in edizione nella sua mission originaria: valorizzare i giovani talenti provenienti da tutta Italia e promuovere l’arte coreutica verso il pubblico di appassionati e tutta la cittadinanza coinvolta. La manifestazione rappresenta inoltre, ormai da otto anni, un’occasione di visibilità in ambito nazionale e internazionale per la città di Agliana, capace di richiamare non solo gli allievi in gara e le loro famiglie, ma anche tanti amanti della danza.

Il Concorso quest’anno si svolgerà interamente in presenza: con la chiusura dello stato d’emergenza epidemiologica da Covid-19 viene meno la necessità di limitare le presenze all’interno degli spazi e si predilige la volontà di offrire a tutti gli iscritti la possibilità di esibirsi di fronte ai propri cari alla prestigiosa giuria formata da:

– Christiana Stefanou, Direttrice dell’Accademia del balletto dell’Opera di Vienna;

– Cristina Saso, Insegnante residente/maestra di balletto presso European School of Ballet di Amsterdam.

– Eugenio Buratti, Direttore artistico presso DAW Dancer at Work, coaching per avviamento alla professione di danzatore e insegnante ospite presso l’Accademia Princess Grace di Montecarlo.

– Laura Comi, da ottobre 2011 a luglio 2022 Direttrice della Scuola di danza del Teatro dell’Opera di Roma.

– Valerio Longo, Vicedirettore e coreografo associato della Compagnia Balletto di Roma e coordinatore del nuovo corso di avviamento professionale CAP nato all’interno della stessa realtà romana.

Coppe, menzioni speciali e soprattutto ambite borse di studio messe in palio dai membri della giuria e dall’organizzazione del concorso attendono i vincitori, che si aggiudicheranno la possibilità di frequentare corsi di approfondimento sulla danza in accademie o scuole internazionali di riconosciuto valore.

Il concorso avrà luogo ad Agliana (provincia di Pistoia) presso il Teatro Moderno (Piazza Anna Magnani, 1).

Per info e prenotazioni: aglianadanza@ilmoderno.it – 0574673887

