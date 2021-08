TEATRO NEL PARCO DI VILLA GIAMARI, LA RASSEGNA SI CHIUDE CON CHIARA NANNI

La rassegna di teatro estivo nel parco di Villa Giamari, promossa dal Comune di Montemurlo con Fondazione Toscana Spettacolo, chiude giovedì 5 agosto ore 21,30 con “Gli ultimi saranno ultimi”. un monologo esilarante e dissacrante

MONTEMURLO. È Gaia Nanni la protagonista dell’ultimo appuntamento della rassegna teatrale estiva “Estate al Parco” in programma giovedì 5 agosto (inizio ore 21:25) presso il Parco di Villa Giamari (piazza Don Milani 1). In scena “Gli ultimi saranno gli ultimi” di Massimiliano Bruno per la regia di Gianfranco Pedullà.

Un’operaia incinta si ritrova disoccupata alla vigilia del parto. La donna è disperata e la sua reazione è improvvisa: irrompe sul posto di lavoro e prende in ostaggio la responsabile del suo licenziamento. Una vicenda vissuta tutta in una notte, in cui si incrociano i destini di uomini e donne normalmente distanti tra loro. Una sola attrice in scena interpreta tutti i protagonisti di questa storia in un monologo esilarante e dissacrante, figlio dei nostri tempi, pronto a sorprendervi commossi e divertiti.

«Nonostante le difficoltà legate alla pandemia, a Montemurlo il teatro e più in generale la cultura non si sono mai fermate. — commenta l’assessore Giuseppe Forastiero – La rassegna teatrale estiva “Estate nel parco” è stata una bella e riuscita scommessa culturale, che è riuscita a portare a Montemurlo spettacoli di grande qualità artistica e drammaturgica».

La rassegna nasce dalla collaborazione tra il Comune di Montemurlo e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus.

Biglietteria – Cento i posti disponibili, indispensabile la prenotazione per assistere allo spettacolo. Il biglietto unico costa 8 euro. Per informazioni e prenotazioni si può contattare l’associazione La Gualchiera dal lunedì al venerdì ore 10 – 12.30 cell. 329 1958322 oppure scrivere una mail a salabantiprosa@gmail.com

[masi —comune di montemurlo]