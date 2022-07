TELEFONIA, COME OPPORSI ALL’UTILIZZO DEI PROPRI DATI PER FINALITÀ PUBBLICITARIE

Da domani sarà attivo il Registro Pubblico delle Opposizioni

PISTOIA. A partire dal 27 luglio 2022 saranno rafforzate le tutele per gli utenti che potranno iscrivere anche la propria utenza mobile nel Registro delle Opposizioni facendo decadere tutti i consensi eventualmente prestati all’utilizzo dei propri dati per finalità pubblicitarie.

Il Registro delle Opposizioni è uno strumento gratuito gestito dalla Fondazione Ugo Bordoni per conto del Ministero dello sviluppo economico che consente ai cittadini di opporsi all’utilizzo dei propri dati per finalità di marketing iscrivendo la propria utenza fissa e mobile, il proprio indirizzo e-mail ed il proprio indirizzo dell’abitazione.

L’iscrizione al registro può essere effettuata tramite form web presente sul sito www.registrodelleopposizioni.it, telefonicamente, oppure inviando una e-mail o una raccomandata.

Federconsumatori è impegnata a garantire la massima conoscenza dello strumento e il massimo supporto informativo e di assistenza ai cittadini.

Per mettersi in contatto con Federconsumatori Pistoia: telefonare al n. 389 6429758 inviare una e-mail a federconsumatoripistoia@pistoia.tosc.cgil.it

[federconsumatori pistoia]