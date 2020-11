TELERIABILITAZIONE E TELEVISITE PER BAMBINI GRAZIE ALLA FONDAZIONE AMI

Al servizio Salute mentale infanzia e adolescenza dell’Asl Toscana centro di Prato in arrivo 20 Kit con webcam e microfono

PRATO. In arrivo 20 Kit del valore di oltre 700 Euro donati dalla Fondazione AMI Prato a supporto del servizio salute mentale infanzia e adolescenza di Prato. La strumentazione comprende webcam e microfono che consente ai professionisti di svolgere interventi di teleriabilitazione, teleconsulto e televisite.

La ripresa dei contagi da COV 19 ha reso nuovamente più difficile mantenere la continuità delle attività riabilitative e terapeutiche che richiedono un lungo impegno, come quelle necessarie nelle disabilità infantili e nei disturbi del neuro-sviluppo.

“Gli strumenti non sostituiscono l’attività in presenza — ha sottolineato Marco Armellini – direttore salute mentale infanzia e adolescenza — ma permettono di dare continuità al lavoro con l’aiuto dei genitori e degli insegnanti. Inoltre dalle nostre postazioni possiamo svolgere riunioni del nostro team che non potremmo effettuare in presenza e rendono possibile anche il collegamento con le scuole sulla piattaforma dedicata del MIUR. Ringrazio di cuore AMI per la generosità e la sensibilità da sempre dimostrata a queste tematiche”.

[asl toscana centro – prato]