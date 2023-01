tempopermettendo. PARTONO I LAVORI DI ASFALTATURA IN CORSO GRAMSCI

Previste modifiche alla viabilità

PISTOIA. Da questo pomeriggio, o al più tardi da domani martedì 17 gennaio, meteo permettendo, partiranno i lavori di risanamento e asfaltatura di corso Gramsci, il tratto della corsia riservata agli autobus compreso fra via della Madonna e piazza San Francesco.

L’intervento in corso Gramsci, per una spesa complessiva di 100.000 euro, prenderà il via subito dopo il termine dei lavori in corso Silvano Fedi, partiti nei giorni scorsi.

In dettaglio in corso Gramsci saranno risanate le zone maggiormente degradate della pavimentazione della corsia dei bus con la fresatura del manto bituminoso, lo scavo in profondità del piano viario per poi ricostruire l’intero pacchetto degli strati in conglomerato bituminoso (base, binder e usura) compresa la posa di membrana di rinforzo.

La nuova pavimentazione sarà realizzata con materiali particolarmente adatti a sostenere a garantire nel tempo condizioni di sicurezza per il transito di mezzi pesanti come gli autobus.

Modifiche alla viabilità.

Per permettere l’esecuzione dei lavori, dalle ore 8 del 16 gennaio fino alle ore 19 del 20 gennaio saranno adottati alcuni provvedimenti alla viabilità:

– in corso Gramsci (tratto tra piazza San Francesco e via della Madonna) sarà in vigore il divieto di transito ai bus in entrambi i sensi di circolazione, mentre sarà consentita la circolazione agli altri veicoli nella sola direzione via della Madonna – piazza San Francesco con restringimento della carreggiata;

– in via Antonini (tratto in prossimità dell’intersezione con corso Gramsci) verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutti i veicoli, esclusi i mezzi utilizzati per i lavori.

Sul posto sarà presente la segnaletica di preavviso.

[puggelli — comune di pistoia]