tennis. SUCCESSO PER IL TORNEO DI SAN LODOVICO

Ottima l’organizzazione del Tennis Club Le Torri di Serravalle Pistoiese

SERRAVALLE. Grande successo del Torneo maschile e Femminile di San Lodovico, organizzato dal Tennis club Le Torri di Serravalle Pistoiese.

Alle premiazioni, altro momento toccante della manifestazione, ha presenziato l’assessore al Turismo, alle rievocazioni storiche e ai cammini Maurizio Bruschi: “Con me era presente il Vice Presidente del Consiglio Comunale Silvia Chiti, abbiamo portato i saluti dell’amministrazione comunale ed in particolare dell’assessore allo sport Benedetta Vettori Tanti i partecipanti provenienti da tutta la Toscana. Al miglior giocatore e stata consegnata una targa dell’assessorato al Turismo raffigurante il nostro Borgo Medioevale. Ottima l’organizzazione dell’evento sportivo”.

Questi poi i risultati conclusivi:

Categoria Under 12femminile: Sbrana Stefania (CT Mediterraneo) b. Cristej Jessica (CT Montecatini) 6-4 6-3 Cat. Under 10maschile: Casale Cristiano (Pol. Firenze Ovest) b. Suiu Robert (Tennis Amaranto) 6-4 6-3 Cat. Under 12maschile: Cruceru Ianis (TC Italia Forte Dei Marmi) b. Antonini Diego (TC Santa Croce sull’Arno) 6-2 6-0.

Presenti alla premiazione: L’Assessore Bruschi Maurizio, Il Vice Presidente del Consiglio Comunale Chiti Silvia, il Presidente dell’ANSMES Canepuzzi, il Presidente del Circolo Tc Le Torri Mazzoncini Luciano, con il Consigliere Biagini Patrizio.

[fioretti — comune di serravalle]