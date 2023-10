tennistavolo. CIATT PRATO, KO AL DEBUTTO

Castel Goffredo si impone per 4-0 in casa delle pratesi

PRATO. Sconfitto, ma a testa alta. Debutto amaro per il Ciatt Prato in serie A1 femminile di tennistavolo. Le campionesse d’Italia della Brunetti Castel Goffredo si sono imposte per 4-0 alla palestra Le Badie di Prato, confermandosi la squadra da battere anche in questa stagione.

A dispetto del risultato finale, però, la formazione pratese, al suo secondo anno nel massimo campionato femminile italiano, ha venduto cara la pelle, grazie alla verve di Giorgia Piccolin e Chiara Colantoni. Ma andiamo con ordine.

Nell’incontro di apertura proprio Piccolin, tornata a disputare la serie A1 dopo sei stagioni e varie esperienze all’estero, ha dato del filo da torcere alla fortissima Bernadette Szocs, che faticando nei primi due set è riuscita comunque ad imporsi per 3-0 (8-11, 9-11, 5-11).

Nel secondo match Chiara Colantoni è partita fortissimo contro Lin Ye, portando a casa il primo set e battagliando anche nei successivi due, per poi cedere 3-1 al quarto ed ultimo set, non senza far sudare le proverbiali sette camice alla quotata avversaria (14-12, 9-11, 7-11, 8-11).

Sotto di due punti il Ciatt si è affidato all’esperienza di Magdalena Sikorska, che inizialmente ha subito la partenza veemente di Nicole Arlia, poi le ha strappato un set, il terzo, ma ha infine dovuto cedere di fronte ai colpi dell’atleta di Castel Goffredo, perdendo 3-1 (6-11, 8-11, 11-9, 4-11).

Combattutissimo il quarto match, con Giorgia Piccolin che ha messo in grandissima difficoltà la romena Andreea Dragoman fino al 2-2. Nel set decisivo, però, l’atleta del Ciatt Prato non è riuscita a regalare il punto della bandiera alla formazione pratese, che rimane quindi ancora a secco in questa stagione (11-3, 11-13, 11-9, 11-13, 7-11 il risultato finale in favore di Dragoman).

“È stata una partita durissima, come previsto. Le sfide sono state tutte combattute, anche se non siamo mai riusciti a fare il passo decisivo per strappare un punto a Castel Goffredo – commenta Alberto Vermiglio, tecnico del Ciatt Prato —. L’andamento delle sfide ci fa ben sperare. Ho visto le ragazze giocare comunque molto bene. Ci servirà contro avversari meno proibitivi”.

[montaleni — asd ciatt prato]