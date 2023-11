tennistavolo. DOPPIA TRASFERTA IN SARDEGNA PER IL CIATT PRATO

Prima le pratesi saranno ospiti di Quattro Mori, poi affronteranno Muravera nel campionato di serie A1 femminile di tennistavolo

PRATO. Doppia sfida in Sardegna per il Ciatt Prato nel campionato di serie A1 femminile di tennistavolo. Dopo il rinvio a data da destinarsi, causa emergenza alluvione, della sfida casalinga valida come terza giornata contro TT Norbello, le pratesi l’8 e il 10 novembre saranno impegnate in due partite cruciali per il prosieguo della stagione.

Oggi alle 18.30 la prima sfida in programma per il team allenato da Alberto Vermiglio è in realtà l’anticipo della quarta giornata contro Quattro Mori, formazione reduce da due pareggi ottenuti contro Norbello e Muravera, che si trova a 2 punti in classifica e a 2 lunghezze proprio dal Ciatt Prato.

Domani Venerdì alle 18 per la seconda giornata, invece, le pratesi saranno di scena nella palestra di Muravera, penultima in graduatoria a quota 1, proprio davanti al Ciatt, dopo il ko incassato con Norbello e, appunto, il pareggio con Quattro Mori.

Due scontri diretti, insomma, per la squadra di coach Vermiglio, che quindi avrà una doppia occasione in questa settimana per risalire verso le zone alte del tabellone.

Formazione tipo per il Ciatt Prato, che per queste due trasferte schiererà Giorgia Piccolin, Chiara Colantoni e Magdalena Sikorska, con Caterina Angeli ed Emilia Manukyan a sostegno in caso di necessità.

“Non siamo partiti bene in questa stagione, ma la sconfitta contro le pluricampionesse di Castel Goffredo alla prima giornata era abbastanza preventivabile. Adesso ci aspettano due sfide più alla nostra portata, anche se rimangono trasferte da non sottovalutare, e contiamo di portare a casa punti da entrambe, provando a vincere almeno uno dei confronti – commenta Alberto Vermiglio, tecnico del Ciatt Prato —. Si sa ancora poco delle nostre avversarie e di che formazione schiereranno. Con Quattro Mori sarà una partita dura, nella quale speriamo di fare una bella figura e portare a casa almeno un pari, ma anche Muravera, a seconda delle giocatrici schierate, potrebbe diventare un bruttissimo cliente.

Servirà una qualità maggiore anche da parte nostra. Il campionato è ancora strano e da decriptare, e la gestione di date, orari e rinvii da parte della Fitet spesso crea ulteriori difficoltà, ma cercheremo di fare del nostro meglio per lasciare l’ultima posizione in griglia”.

[di biase — ciatt]