tennistavolo. IL CIATT PRATO CALA IL POKER IN CASA DI NORBELLO E VOLA AL SECONDO POSTO IN SERIE A1 FEMMINILE

PRATO. Torna a vincere la matricola Ciatt Prato in serie A1 femminile di tennistavolo. Dopo aver perso l’imbattibilità stagionale contro Südtirol, le pratesi si sono prontamente rifatte superando per 4-0 in trasferta il Tennistavolo Norbello nella gara dell’ultima giornata di andata, ottenendo così la seconda posizione in classifica (al pari di Sudtirol e Bagnolese) grazie ai 7 punti raggiunti.

L’ex Nikoleta Stefanova, nuovamente nella palestra di via Azuni una settimana dopo l’impegno con la nazionale contro il Portogallo, non ha avuto problemi nell’imporsi con un secco 3-0 nel match iniziale contro la romena Alina Zaharia (9-11, 2-11, 11-13), regalando l’1-0 al Ciatt.

Wenling Tan Monfardini, secondo pronostico, ha battuto agevolmente in tre set (1-11, 5-11, 3-11) Martina Mura, incrementando il vantaggio della formazione pratese allenata dal tecnico Alberto Vermiglio.

Il testimone della staffetta pratese è poi passato nelle mani di Chiara Colantoni, che ha dovuto faticare non poco per aver ragione di una agguerrita Veronica Mosconi, riuscendo a chiudere sul 3-2 soltanto al quinto set (11-13, 7-11, 11-7, 11-9, 4-11) e portando a casa il punto del 3-0 targato Ciatt Prato.

Nel quarto match, infine, Stefanova non ha faticato nel prevalere su Mura con un secco 3-0 (5-11, 4-11, 2-11), dando una veste rotonda al risultato definitivo, che rilancia in classifica le ambizioni del Ciatt, atteso l’8 gennaio dal recupero interno contro la capolista Brunetti Castel Goffredo.

“Abbiamo schierato la formazione migliore per evitare brutte sorprese. E siamo riusciti a portare a casa una vittoria importantissima – commenta proprio il tecnico delle pratesi, Alberto Vermiglio —. Un successo che ci consente di giocare la coppa Italia il prossimo 28 e 29 gennaio, indipendentemente dal risultato che otterremo nel recupero con la capolista Castel Goffredo.

Continuiamo con questo spirito e con questa concentrazione, perché il campionato è ancora lungo. Ma sapendo che è lecito anche sognare di agguantare i play off a fine stagione”.

In classifica, per il momento, Castel Goffredo comanda con 9 punti, davanti al TT Südtirol, al Ciatt Prato e alla Bagnolese con 7, al TT Norbello con 4, al Quattro Mori con 3 e al Muravera TT con 1.

[montaleni — asd ciatt prato]