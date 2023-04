tennistavolo. IL CIATT PRATO CERCA L’IMPRESA IN SEMIFINALE PLAY OFF

Questo pomeriggio alle 18,30 l’importante sfida contro Castel Goffredo

PRATO. Tutto pronto per la semifinale di serie A1 femminile di tennistavolo. Il Ciatt Prato del presidente Fabio Bianchi, venerdì 14 aprile alle 18.30, farà visita alla capolista Castel Goffredo per cercare di aggiudicarsi il diritto di giocare la finalissima scudetto. La quarta posizione finale ottenuta nella regular season obbliga le pratesi di coach Vermiglio a vincere il confronto, perché in caso di pareggio sarebbero le padrone di casa, pluriscudettate, a qualificarsi.

Per il Ciatt Prato scenderanno in campo Tan Wenling, Nikoleta Stefanova e Chiara Colantoni, tutte e tre sul podio ai recenti campionati italiani assoluti di Cagliari e tutte e tre ex giocatrici proprio di Castel Goffredo. Del gruppo farà parte anche Arianna Barani, malgrado un lieve infortunio capitatole nei giorni scorsi, mentre non ci sarà Ioana Corburean.

Castel Goffredo parte favorito, ha già dimostrato la sua superiorità in regular season, imponendosi per 4-1 in trasferta a Prato e per 4-0 in casa, e si è aggiudicato anche la finale di Coppa Italia, prevalendo per 3-1.

A rendere più incerta la sfida, però, sono le assenze pesanti in casa delle campionesse d’Italia, che dovranno fare a meno di Bernadette Szocs, una delle giocatrici più forti del circuito, e di Chen Szu-Yue, entrambe impegnate ad un torneo internazionale in Cina.

Ad affrontare la matricola terribile Ciatt Prato saranno quindi Nicole Arlia, fresca vincitrice della medaglia di bronzo agli europei Under 21, Gaia Monfardini, figlia di Tan Wenling, e Maria Dolghick.

“È una partita che rimane comunque per noi complicatissima, ma andremo a giocarcela al massimo delle nostre possibilità, senza partire già battuti in partenza – commenta il tecnico del Ciatt Prato, Alberto Vermiglio —. Per noi è comunque una grandissima soddisfazione essere arrivati nelle quattro squadre che si giocheranno i play off scudetto. Ma a questo punto non abbiamo intenzione di porci dei limiti e proveremo a portare a casa l’ennesima impresa di questa annata da incorniciare”.

Nell’altra semifinale, sabato 15 aprile alle 17, si affronteranno il Südtirol, secondo al termine della regular season, e la Polisportiva Bagnolese Panino Lab, terza.

[asd ciatt prato]