tennistavolo. IL CIATT PRATO CHIUDE AL SECONDO POSTO IL GIRONE DI ANDATA IN SERIE A1 FEMMINILE

La sconfitta con la capolista Castel Goffredo non fa male al team pratese

PRATO. Si chiude con un secondo posto prestigioso il girone di andata del Ciatt Prato in serie A1 femminile di tennistavolo. Nel recupero della quarta giornata, che ha aperto il 2023 agonistico a squadre, la Brunetti Castel Goffredo ha battuto in trasferta, al PalaBadie, per 4-1 la formazione pratese, conquistando il titolo di campione d’inverno.

Le padrone di casa non hanno schierato la formazione titolare. Era, infatti, assente Nikoleta Stefanova ed è rimasta in panchina Tan Wenling, facendo tramontare anche la possibilità di uno scontro in famiglia con la figlia Gaia Monfardini.

L’unica delle tre ex in campo è stata, dunque, Chiara Colantoni, che nel primo singolare ha perso nettamente 3-0 (5-11, 3-11, 11-13) contro la fortissima romena Bernadette Szocs.

Poi è arrivato l’esordio stagionale con la maglia del Ciatt Prato di Ioana Cristina Corburean, che però non è quasi mai riuscita ad impensierire la russa Mariia Dolgikh, venendo alla fine superata per 3-0 (2-11, 4-11, 5-11).

A suonare la carica per il Ciatt Prato ci ha pensato allora Arianna Barani, che ha regalato il primo punto alle padrone di casa battendo 3-0 Gaia Monfardini (11-9, 11-7, 11-5)

Molto combattuto il match tra Colantoni e Dolgikh: partenza sprint della russa ospite, che mette due set in cantiere.

Pronta risposta dell’atleta pratese, che riesce a riportarsi sul 2-2, ma poi cede il set decisivo all’avversaria, concedendo il punto del 3-1 a Castel Goffredo (6-11, 2-11, 14-12, 11-8, 10-12).

Il poker per la capolista del campionato lo ha calato ancora una volta Szocs, imponendosi per 3-0 (9-11, 2-11, 6-11) contro Barani nell’ultima partita.

“Finito il girone di andata ci siamo resi conto di aver fatto più di quello che era negli obiettivi di inizio stagione. Riuscire a stare nelle prime 4 posizioni con 7 punti e poter così partecipare alla Coppa Italia a fine gennaio ci rende veramente orgogliosi del lavoro svolto fino ad adesso e proveremo a fare il massimo per onorare questo impegno e per rendere la vita difficile alle nostre avversarie – commenta Fabio Bianchi, presidente del Ciatt Prato —. Sappiamo di avere una squadra competitiva e a questo punto proveremo a mantenere almeno il quarto posto per poter disputare i play off a fine stagione”.

[montaleni — asd ciatt prato]