tennistavolo. MEDAGLIA D’ARGENTO IN COPPA ITALIA PER UNO STREPITOSO CIATT PRATO

Le pratesi si arrendono solo in finale alla corazzata Castel Goffredo

PRATO. Ciatt Prato sempre più rivelazione alla sua prima stagione in serie A1 femminile. La squadra pratese è infatti riuscita, a sorpresa, ad ottenere una strepitosa seconda posizione in Coppa Italia, perdendo 3-1 solo la finale contro la capolista del campionato, Castel Goffredo, alla sua quinta vittoria nella manifestazione.

Ma andiamo con ordine. Nella due giorni delle final four, svoltesi proprio al PalaMazzi di Castel Goffredo, il Ciatt Prato ha prima affrontato la Polisportiva Bagnolese Panino Lab, imponendosi per 3-1 e guadagnando la finale. Nel doppio di apertura Chiara Colantoni e Nikoleta Stefanova hanno superato Giulia Cavalli ed Ema Labosova per 3-1 (11-7, 11-3, 11-13, 11-8).

Poi Tan Wenling ha ceduto il punto del pareggio a Zhang Mo, perdendo 3-1 (5-11, 11-9, 3-11, 9-11). La squadra pratese è però poi emersa grazie al successo per 3-2 di Stefanova su Labosova (11-6, 4-11, 9-11, 11-4, 6-3) e alla vittoria per 3-2 di Tan Wenling su Tian Jing (7-11, 23-21, 13-11, 7-11, 6-5).

In finale il Ciatt Prato ha trovato Castel Goffredo, che nel frattempo si era liberato senza troppi affanni di Sudtirol.

Partenza col turbo inserito per la squadra di coach Vermiglio, che ha portato a casa il primo punto col doppio grazie alla vittoria per 3-1 di Stefanova e Colantoni (11-7, 5-11, 6-11, 9-11) contro Gaia Monfardini e Nicole Arlia. Pronta risposta delle padrone di casa, con Bernadette Szocs che, pur faticando, è riuscita a sconfiggere per 3-0 Arianna Barani (11-7, 11-9, 11-4).

Niente ha poi potuto Stefanova, battuta 3-0 da Arlia (11-9, 11-9, 11-5), e nell’ultimo match di nuovo Barani è stata stavolta sconfitta per 3-0 da Monfardini (11-7, 11-6, 11-5).

“Siamo molto contenti fino ad ora della nostra stagione e ancora di più per come è andata questa Coppa Italia. Un secondo posto che ci riempie di orgoglio. Abbiamo perso con onore in finale contro la squadra più forte — commenta Alberto Vermiglio, tecnico del Ciatt Prato — .

In semifinale, però, eravamo riusciti a portare a casa un’incredibile vittoria contro la Polisportiva Bagnolese Panino Lab, superando anche dei momenti di grande difficoltà. Alle ragazze devo solo fare i complimenti per come si sono comportate. Adesso torniamo a concentrarci sul campionato, dove proveremo a recuperare un posto nei play-off dopo le ultime battute di arresto”,

