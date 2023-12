tennistavolo. PRIMA VITTORIA STAGIONALE DEL CIATT PRATO IN SERIE A1 FEMMINILE

Chiara Colantoni e Giorgia Piccolin con due successi a testa affondano Norbello

PRATO. Prima vittoria in serie A1 femminile di tennistavolo per il Ciatt Prato. Nel recupero della terza giornata la formazione pratese ha conquistato il primo successo stagionale battendo sul suo campo per 4-1 il Tennistavolo Norbello e salendo di conseguenza a quota 3 punti in classifica, davanti proprio a Norbello e Muravera.

Parte subito con il turbo inserito il Ciatt, con Giorgia Piccolin (nella foto, ndr) che non ha avuto grossi problemi nel superare 3-0 (12-10, 11-8, 11-4) l’italo-armena Gohar Atoyan e nel regalare il primo punto alla formazione di casa.

Nel secondo match Norbello ha reagito trascinato da Veronica Mosconi, abile ad imporsi per 3-0 sulla giovanissima Caterina Angeli (7-11, 5-11, 5-11), brava comunque a non farsi sopraffare dall’emozione all’esordio nella massima serie.

Con il punteggio bloccato sull’1-1 Chiara Colantoni, capitano del Ciatt, non ha lasciato scampo a Martina Mura, aggiudicandosi la sfida per 3-0 (11-2, 11-1, 11-4) e riportando avanti le padrone di casa.

Poi è stata la volta del match fra Giorgia Piccolin e Veronica Mosconi: l’atleta del Ciatt si è imposta per 3-0 (11-7, 11-4, 13-11) facendo salire le pratesi sul 3-1, ma a dispetto del risultato la sfida è stata più delicata del previsto, specie nell’ultimo set.

Il punto del definitivo 4-1 e della vittoria per il Ciatt Prato lo ha portato a casa nuovamente Colantoni, brava ad imporsi su Atoyan per 3-1 (11-8, 9-11, 13-11, 11-1).

Prossima sfida in trasferta per il Ciatt Prato, che domenica 3 dicembre sarà impegnato in casa del Sudtirol per tentare il sorpasso e insidiarsi sul podio provvisorio.

In classifica comanda la Brunetti Castel Goffredo con 8 punti, davanti al Quattro Mori Cagliari con 5, all’Asv TT Südtirol con 4, al Ciatt Prato con 3 e a Tt Norbello e Muravera Tennistavolo con 2.

[montaleni — ciatt prato]