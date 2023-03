tennistavolo. RIMONTA DA URLO DEL CIATT PRATO: MURAVERA VIENE RAGGIUNTO SUL 3-3

Le pratesi continuano a sognare i play off in serie A1 femminile

PRATO. Un pareggio in rimonta che tiene vivo il sogno di raggiungere i play off. Nell’ultimo match della quinta giornata di ritorno di serie A1 femminile, il Ciatt Prato è riuscito a strappare un 3-3 casalingo contro un arrembante Muravera Tennistavolo, dopo che la formazione ospite si era portata sul 2-0 e poi sul 3-1. Con questo pareggio la squadra pratese sale al quarto posto con 9 punti, al pari di Norbello, che affronterà nell’ultima (e decisiva in ottica play off) giornata di ritorno.

Ma andiamo con ordine. Nel primo match Nikoleta Stefanova non ha potuto far nulla contro una scatenata Olga Vorobeva, perdendo 3-0 (8-11, 7-11, 5-11) e lasciando il primo punto a Muravera.

Nel secondo match anche Chiara Colantoni ha avuto grandi difficoltà contro Shuohan Men, perdendo 3-1 (14-16, 4-11, 11-5, 7-11) e facendo volare gli ospiti sul 2-0.

A suonare la carica per il Ciatt Prato è stata Tan Wenling, che ha superato agevolmente per 3-0 (11-8, 11-3, 11-7) Valentina Roncallo, regalando il 2-1 alle padrone di casa.

Ancora una scatenata Vorobeva ha rimesso subito le cose in chiaro portando Muravera sul 3-1 grazie al successo per 3-1 (8-11, 4-11, 11-6, 8-11) ottenuto su una Arianna Barani comunque autrice di una prestazione maiuscola.

Nel quinto incontro Stefanova ha lanciato la rimonta del Ciatt superando 3-1 (11-7, 11-5, 4-11, 11-4) Valentina Roncallo. Poi Tan Wenling ha ottenuto il punto del pareggio finale battendo 3-0 Shuohan Men (11-5, 11-9, 11-8).

“Un ottimo pareggio. Muravera si è confermata formazione tosta, con delle giocatrici importanti che hanno fatto un salto di qualità rispetto al girone di andata – commenta Alberto Vermiglio, tecnico del Ciatt Prato —.

Il punto ottenuto con tenacia e caparbietà dalle ragazze ci permette di rimanere in corsa per un grande obiettivo. Ci giocheremo i play off nella prossima partita con Norbello e da matricole è già un risultato incredibile”.

In classifica la Brunetti Castel Goffredo conduce con 19 punti, davanti al TT Südtirol con 13, alla Polisportiva Bagnolese Panino LAB con 10, al TT Norbello e al CIATT Prato con 9, al Quattro Mori Cagliari con 6 e al Muravera TT con 4. TT Castel Goffredo, TT Südtirol e Muravera TT hanno una partita in meno e Bagnolese e Quattro Mori due in meno.

