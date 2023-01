tennistavolo. SCONTRO DIRETTO AI PIANI ALTI PER IL CIATT PRATO

La formazione pratese andrà a far visita alla Polisportiva Bagnolese nella seconda giornata di ritorno di serie A1 femminile

PRATO. Ciatt Prato in cerca di un pronto riscatto in serie A1 femminile di tennistavolo. Dopo il ko con Quattro Mori Cagliari incassato nella prima giornata di ritorno, la formazione allenata da Alberto Vermiglio domenica 22 gennaio alle 17 sarà ospite nella palestra della Polisportiva Bagnolese Panino Lab, a Bagnolo San Vito, e cercherà di rilanciare le sue ambizioni in ottica play off.

Guardando la classifica quello fra Ciatt Prato e Polisportiva Bagnolese è a tutti gli effetti uno scontro diretto per un posto d’onore sul podio provvisorio, visto che entrambe le formazioni si trovano a quota 7 punti, momentaneamente in terza posizione assieme anche con TT Sudtirol.

Prato dovrà ancora fare a meno di Nikoleta Stefanova per questa delicata trasferta. La formazione che andrà a Bagnolo San Vito, quindi, dovrebbe essere composta da Tan Wenling, Arianna Barani, Chiara Colantoni e Ioana Corburean.

“La Bagnolese giocherà con la formazione tipo schierando anche Tian Jing e l’imbattuta Roxana Istrate, oltre a Giulia Cavalli e Zhang Mo. Per noi riuscire a far punti sarebbe molto importante ma è comunque una sfida molto difficile e molto dura. Faremo il massimo per ben figurare – commenta Alberto Vermiglio, tecnico del Ciatt Prato —. Siamo già molto vicini all’obiettivo salvezza, ma di sicuro mi auguro di non rivedere la brutta prestazione di domenica scorsa contro Quattro Mori. E poi dobbiamo comunque mantenere alta la concentrazione in vista della Coppa Italia del prossimo weekend”.

La sfida sarà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube della FITeT, al link https://www.youtube.com/results?search_query=fitet

In graduatoria comanda il TT Castel Goffredo a quota 13 e precede il TT Norbello a 8, Ciatt Prato, Bagnolese e TT Südtirol a 7, il Quattro Mori a 5 e il Muravera TT a 1. (Il TT Südtirol ha un incontro in meno).

