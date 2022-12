tennistavolo. SERIE A1 FEMMINILE, IL CIATT PRATO CHIUDE IL GIRONE DI ANDATA SFIDANDO NORBELLO IN TRASFERTA

Le pratesi sono al quarto posto a quota 5 punti e il Norbello subito dietro a quota 4

PRATO. Ultima giornata di andata in serie A1 femminile di tennistavolo. Trasferta delicata per il Ciatt Prato, che sabato 17 dicembre, a partire dalle 17, sarà ospite di Tennistavolo Norbello. Guardando la classifica, con le pratesi al quarto posto a quota 5 punti e Norbello subito dietro a quota 4, si capisce come questo sia uno scontro diretto importantissimo per provare a mettere una seria ipoteca sulla prossima Coppa Italia che si disputerà a gennaio e che vedrà coinvolte le prime quattro classificate al termine del girone di andata.

Il tecnico della squadra pratese, Albero Vermiglio, stavolta potrà schierare la formazione al completo, composta da Nikoleta Stefanova, Wenling Tan Monfardini, Chiara Colantuoni e Ioana Corburean per cercare un immediato riscatto dopo il ko casalingo incassato nell’ultimo turno contro Sudtirol.

Sfida comune molto difficile, visto che Norbello ha in formazione giocatrici difficili da superare. La stella più brillante è sicuramente Iana Noskova, giocatrice russa di alto livello mondiale. Da tenere d’occhio anche la polacca Magdalena Sylwia Sikorska, altra giocatrice di spessore internazionale, senza poi dimenticare la rumena Alina Georgiana Zaharia e l’italiana Veronica Mosconi.

“Faremo la partita consapevoli dei nostri punti di forza. Con un pareggio o una vittoria, indipendentemente dal risultato delle sfide di recupero che noi giocheremo con Castel Goffredo e Norbello disputerà con Quattro Mori, potremo quasi certamente riuscire a giocarci la Coppa Italia – commenta coach Vermiglio —. Al di là dell’obiettivo più immediato, per noi conta proseguire la striscia di buoni risultati di questa prima parte di stagione. Sono convinto che potremo fare una buna gara, senza sottovalutare Norbello, che a organico completo ha carte importanti per mettere in difficoltà qualsiasi squadra”.

