TENSIONE IDEALE E MESSAGGI CHIARI ALLA MANIFESTAZIONE PER LA TUTELA DEL PADULE DI FUCECCHIO

Gli organizzatori ringraziano tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita dell’evento

MASSA E COZZILE. Tensione ideale e messaggi chiari; ed ancora buona musica, l’intervento di un noto biologo e l’evento simbolico della liberazione di alcuni uccelli curati da un centro recupero: così crediamo possa essere descritta in sintesi la manifestazione organizzata sabato pomeriggio, di fronte alle Terme Il Tettuccio a Montecatini, per chiedere una maggiore tutela del Padule di Fucecchio.

Non è stato facile organizzare una manifestazione pubblica su un tema ambientale in questo mese di settembre, ricchissimo di iniziative. Lo abbiamo fatto perché abbiamo ritenuto improrogabile riportare all’attenzione di tutti una vicenda opaca, che non vogliamo si areni nelle stanze chiuse della politica.

Ci preme pertanto ringraziare le associazioni e le forze politiche che assieme a noi hanno consentito la riuscita dell’evento: l’Associazione Fotografi Naturalisti Italiani, l’Associazione Guide Ambientali Europee, Italia Nostra (sezioni di Firenze e della Valdinievole), Slow Food (condotta della Valdinievole), l’ARCI provinciale di Pistoia, il Sindacato Pensionati Italiani CGIL, l’Associazione Palomar, l’Associazione Ecolò, il Biodistretto del Montalbano, la Fondazione I Care di Fucecchio, l’Ente Nazionale Protezione Animali di Pistoia, Il Movimento Cinque Stelle, Rete Toscana in Movimento, Sinistra Italiana, Sinistra Civica Ecologista, Europa Verde Toscana, Europa Verde Pistoia, Articolo 1, Rifondazione Comunista e Potere al Popolo.

Oltre agli esponenti di tali organizzazioni ringraziamo per la loro partecipazione e testimonianza Alice Franchi, del movimento FridaysForFuture, e il biologo Gianluca Serra.

Un grazie anche alla cantautrice fiorentina Lu’, che ha cantato (e incantato), accompagnandosi con tastiera e chitarra acustica; i tecnici del suono Gianluca Masala e Enrico Dalla Rosa; i volontari del C.R.U.M.A. di Livorno (da sempre vicino alla nostra causa) per aver messo a disposizione gli animali liberati. Siamo grati infine agli operatori dei mezzi di informazione, che erano presenti ed hanno dato spazio a questo evento.

Nonostante i molti eventi concomitanti, la risposta dei cittadini e delle organizzazioni che ci hanno sostenuto è stata positiva e ci incoraggia ad andare avanti con determinazione.

Il Consiglio Direttivo degli Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità