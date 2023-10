TENTA DI RAPINARE SULLA PUBBLICA VIA: RINTRACCIATO ED ARRESTATO DALLA POLIZIA DI STATO

Agli arresti domiciliari un pratese, 28 anni, pregiudicato, per tentata rapina ai danni di un cittadino cinese e per resistenza a Pubblico Ufficiale

PRATO. Nella serata di giovedì 12 ottobre scorso a Prato, la Polizia di Stato di Prato ha arrestato un uomo, responsabile del tentativo di rapina ai danni di un cittadino cinese.

Nel dettaglio, alle ore 23.20 circa due equipaggi delle Volanti si recavano celermente nella zona sud pratese a seguito di una segnalazione pervenuta presso la sala operativa della Questura ad opera di una guardia giurata che aveva assistito ad un’aggressione perpetrata da un uomo ai danni di un cittadino cinese e che aveva prontamente comunicato a questa Centrale Operativa il luogo dell’evento fornendo la direzione di fuga dell’aggressore, allontanatosi a bordo scooter.

Grazie alle indicazioni raccolte, venivano convogliate sul posto le Volanti che circoscrivevano la zona dell’evento delittuoso, intercettando l’uomo ricercato che, abbandonato il mezzo, tentava una fuga a piedi per i campi attigui di via Tettamanti, nel quartiere di “Paperino”.

Dopo una breve colluttazione con un Agente nelle fasi del bloccaggio, il fuggitivo veniva messo in condizioni di non nuocere ed accompagnato in Questura per le operazioni di identificazione e redazione degli atti a suo carico. Identificato per un cittadino pratese, classe 1995 e pregiudicato, il fermato, durante le operazioni in ufficio poneva in essere autolesionistici e di resistenza.

Dai contestuali accertamenti di polizia, si apprendeva che la vittima, un cittadino cinese classe 1977, poco prima veniva avvicinata dall’uomo a bordo dello scooter, il quale dapprima chiedeva di consegnarli 50 euro e al rifiuto ricevuto rincorreva il malcapitato aggredendolo, colpendolo al volto procurandogli una lieve ferita al naso.

Formalizzate altresì le dichiarazioni testimoniali da parte del vigilante che aveva assistito al tentativo di rapina e dato l’allarme, il fermato veniva tratto in arresto per i reati di tentata rapina e resistenza a P.U. e messo a disposizione della competente A.G. per i rito per direttissima, avuto luogo nella mattinata di ieri, a seguito del quale l’arresto veniva convalidato con la disposizione della misura degli arresti domiciliari a carico del rapinatore.

[questura di prato]