TERME, CRESCI (M5S): “PROPRIETÀ PUBBLICA E GESTIONE PRIVATA. BASTA PASSERELLE, È L’ORA DI AGIRE”

Il commento del candidato M5S alle politiche del prossimo 25 settembre sulla visita del ministro Garavaglia a Montecatini

MONTECATINI TERME. “La visita del Ministro Garavaglia a Montecatini Terme è l’ennesima sfilata elettorale sulle spalle delle Terme di Montecatini, una presa in giro nei confronti di una Società in pesante crisi aziendale e della città tutta”: Marco Cresci, candidato M5S alle politiche del prossimo 25 settembre commenta così la passerella dell’esponente del governo uscente.

“Il Ministro ha ripetuto le stesse parole di un anno fa: intanto però la situazione della società è cambiata, dai soldi in cassa e alle possibilità di uscita da questa pesante crisi” spiega Cresci.

“Come Movimento 5 Stelle in questi anni abbiamo lavorato in modo concreto e coerente, coordinandoci tra il livello locale, regionale e nazionale. Questo ci ha permesso di proporre soluzioni e garantire trasparenza nel rispetto dei cittadini e di una società a totale capitale pubblico. Siamo per il salvataggio del patrimonio termale e il suo rilancio, mantenendo la proprietà pubblica ma affidando la gestione al privato. Basta passerelle è l’ora di agire” insiste il candidato pentastellato, citando lo schema di intervento messo a punto dal Movimento e consegnato anche all’amministrazione regionale. Una ricetta, sottolinea Cresci, “ in perfetta linea con la petizione portata dai cittadini in Consiglio Comunale e sfociata in una mozione che richiama la necessitò di un intervento pubblico: peccato però – attacca il candidato – che nessuno degli attori in campo abbia seriamente iniziato a lavorarci”.

“Le Terme di Montecatini sono un patrimonio dell’Umanità e rappresentano la più importante opportunità di rilancio di un territorio che va verso una pesante crisi economica. Regione, Comune e Governo devono comprendere la responsabilità che hanno e riappropriarsi del ruolo di indirizzo e rilancio che spetta al soggetto pubblico. Il Movimento 5 Stelle – conclude Cresci – è pronto a fare la propria parte con concretezza e con chiarezza di idee, doti che da troppo tempo mancano alle altre forze politiche”.

[montecatini 5 stelle]