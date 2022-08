“TERME DI MONTECATINI, DAL CANDIDATO CRESCI DEL M5S UN INSPIEGABILE ATTACCO AL MINISTRO GARAVAGLIA”

Rubina Baldecchi (Lega) replica alle accuse lanciate dal candidato del Movimento 5 Stelle

MONTECATINI. L’analfabetismo istituzionale del candidato Cresci (M5S) dovrebbe preoccupare chiunque abbia a cuore le sorti della nostra città.

Come testimoniano i ripetuti incontri a Montecatini Terme del Ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, l’unico interesse del Governo è quello di affiancare il territorio per la risoluzione di questioni complesse, come quello delle terme, della promozione turistica o dell’aumento dei costi energetici per il nostro tessuto produttivo e sociale.

Attaccare un esponente di governo perché tende una mano verso la nostra comunità è scorretto e rischia di essere perfino dannoso.

Le istituzioni sono di tutti e allo stesso modo i problemi del settore termale o degli aumenti in bolletta si ripercuotono su tutti i montecatinesi. Il Sindaco ha svolto precisamente e puntualmente il proprio dovere, organizzando incontri istituzionali che non hanno avuto alcuna finalità politica o propagandistica.

Noi ringraziamo il Ministro per la sua presenza in città e la costanza con cui segue le problematiche del settore termale e turistico, auspicando che possa continuare ad occuparsi di questi temi nella prossima legislatura.

Rubina Baldecchi (Lega) candidata alla Camera dei Deputati.