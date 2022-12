Terme Montecatini, ok a legge per acquisizione immobili. La soddisfazione di Giani

Il presidente: “La città deve rilanciarsi sviluppando fortemente l’attività culturale”

MONTECATINI. Il Tettuccio, Regina e Excelsior “sono immobili che servono a una politica culturale di una regione che vede in Montecatini un punto di riferimento” e l’acquisto da parte della Regione segna “una spinta affinché questo bilancio guardi con speranza al futuro”.

Così il presidente della Regione Eugenio Giani, nel briefing di ieri con i giornalisti per sottolineare gli aspetti salienti della manovra di bilancio di fine anno, ha commentato l’approvazione a larghissima maggioranza in Consiglio regionale della legge per acquisire, a un importo pari a 16,4 milioni di euro, i tre edifici storici delle Terme di Montecatini.

L’approvazione è stato l’ultimo atto della seduta che ha visto il varo del bilancio di previsione 2023-2025, della legge di stabilità per il 2023 e collegato, della nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (Nadefr) 2023.

“Ci siamo presi questa responsabilità – ha spiegato il presidente — perché riteniamo che la Regione abbia una vocazione nel promuovere e nel valorizzare uno dei centri che è biglietto distintivo della Toscana”. “Montecatini città termale – ha proseguito — deve rilanciarsi sviluppando fortemente l’attività culturale”.

Sulla destinazione degli immobili che verranno acquistati le idee sono precise. Il presidente ribadisce l’obiettivo di valorizzare nell’Excelsior il patrimonio Alinari, creando una “sinergia con iniziative che si possono svolgere a Firenze come a Montecatini, ma che vedranno nell’Excelsior la possibilità di ospitare quel patrimonio che la Regione Toscana ha acquistato con 12 milioni e mezzo”.

“Dall’attività fotografica, espositiva, culturale — ha osservato Giani – avremo la possibilità di lanciare anche un disegno di prospettiva per l’attività di cinematografia perché è indubbio che Montecatini su questo aspetto si presta”.

Sul Tettuccio, “tempio del Liberty toscano”, il presidente ha parlato di presentazioni di libri, eventi culturali, mostre, “ma anche attività di intrattenimento, e altri eventi, come festival, per un rilancio di qualità”.

Giani Ha espresso inoltre soddisfazione per un via libera alla legge giunto da parte della quasi totalità dei gruppi consiliari. “Maggioranza e opposizione – ha detto – hanno deciso di cogliere questa occasione come motivo di impegnare direttamente la Regione nella gestione di questi immobili storici”.

Il presidente della giunta ha infine annunciato che nei prossimi giorni sarà in visita presso gli immobili oggetto di acquisto. “L’impegno che ci siamo presi con i consiglieri regionali – Ha concluso — è quello di lanciare una forte spinta alla possibilità di identificare una Toscana che non sta solo nei capoluoghi di provincia ma sa valorizzare al meglio i suoi centri intermedi, in questo caso però famosi a livello internazionale”.

[cannata — toscana notizie]