TERMINATI I LAVORI ALL’IMPIANTO ELETTRICO DEL “RODARI”

Proseguono da parte della Provincia i lavori di ammodernamento energetico nelle scuole del territorio

PRATO. Proseguono i lavori di ammodernamento energetico nelle scuole del territorio. Dopo la campagna di diagnosi energetica degli edifici scolastici all’interno del polo di San Paolo, è stato ultimato in questi giorni l’impianto elettrico all’Istituto ISISS Cicognini Rodari. L’intervento, per circa 20mila euro, ha riguardato nello specifico l’implementazione di prese elettriche e prese per trasmissione dati.

“Questo tipo di interventi – spiega il presidente della Provincia Francesco Puggelli – sono finalizzati a un migliore utilizzo delle strumentazioni informatiche e al potenziamento della rete dati, oltre che a una maggiore flessibilità degli spazi.

Il concetto di flessibilità applicato all’edilizia scolastica e alla distribuzione degli spazi già in uso è stato il punto fermo a cui ci siamo ispirati fin dall’inizio della pandemia, quando abbiamo compreso che oggi è necessario dotare insegnanti e studenti di aule da modulare a seconda delle varie esigenze, che possono cambiare per i più svariati motivi, anche da scuola a scuola, dalla tipologia di didattica, al numero di ragazzi in presenza, al di là delle necessità legate al Covid-19.

Anche in futuro, ci sarà infatti bisogno di agilità e di libertà nella scelta sull’utilizzo degli spazi disponibili.”

I lavori, nello specifico, hanno riguardato in tutto otto locali tra aule, laboratori e aule per studenti disabili, oltre a spazi comuni come corridoi e ingressi.

