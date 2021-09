TERMINATI I LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO ALLE SCUOLE DI INFANZIA DELLE FONTANELLE E DI TOBBIANA

I sopralluoghi ieri mattina nelle due scuole. Interventi per oltre 600 mila euro. La novità del nido alla scuola delle Fontanelle. L’assessore Ilaria Santi: “Interventi significativi e necessari, realizzati con risorse del Comune, per scuole più sicure e belle“

PRATO. Si sono svolti ieri mattina, alla presenza del sindaco Matteo Biffoni, dell’assessore Ilaria Santi, dei consiglieri comunali Paola Tassi (presidente della commissione consiliare 3) e Maurizio Calussi e dei tecnici dell’amministrazione, i sopralluoghi alle scuole dell’infanzia delle Fontanelle e di Tobbiana dove sono terminati i lavori realizzati in questi mesi di pausa scolastica.

I lavori messi in atto dal Comune su entrambi i plessi scolastici sono consistiti in interventi di adeguamento sismico per un investimento di 332mila euro, per quanto riguarda la scuola di via del Palasaccio alle Fontanelle, e per un importo di 282mila euro per la scuola di via traversa Pistoiese a Tobbiana.

Nello specifico sono stati fatti interventi sulle mura portanti e realizzati dei betoncini armati a basso spessore che hanno permesso di rinforzare fortemente le pareti senza diminuire gli spazi funzionali dedicati alle attività scolastiche.

A rifinitura degli interventi strutturali realizzati, che come tali non vengono rilevati perché sono solitamente coperti da intonaco e arredi, sono stati realizzati dei disegni sulle superfici per abbellirle e evidenziare i punti dove sono stati fatti gli interventi.

I disegni sono stati pensati dai bambini e poi realizzati a mano sulle pareti da disegnatrici esperte.

“Anche quest’anno con risorse proprie l’amministrazione ha proseguito i lavori nelle scuole dove erano necessari come in questi due casi di Tobbiana e Fontanelle che coinvolgono i bambini dai 3 ai 6 anni — hanno affermato l’assessore alla pubblica Istruzione Ilaria Santi e il sindaco Matteo Biffoni —. Nel caso di Fontanelle inoltre da gennaio sarà aperta una nuova piccola sezione di nido, una cosa molto importante per noi che come Comune abbiamo la missione di avere nidi sul territorio.

Gli interventi realizzati in queste scuole, ma in tutte quelle coinvolte, sono stati significativi e impegnativi sia da un punto di vista organizzativo degli uffici che di reperimento del materiale in un momento storico così complesso.

Le cose da fare sono sempre molte – hanno concluso in sindaco e l’assessore — e il periodo in cui farle è sempre quello in cui i bambini non sono a scuola. Siamo soddisfatti di ciò che è stato fatto e proseguiremo su questa strada con gli interventi in corso e con quelli che verranno”.

[comune di prato]