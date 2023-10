TERMOVALORIZZATORE DI MONTALE, ITALIA VIVA CHIEDE CHIAREZZA E CONDIVISIONE

“Aperti alle ipotesi ambientalmente sostenibili”

PIANA PISTOIESE. Il mondo è andato avanti, così come sono andate avanti le tecnologie messe a disposizione per lo smaltimento dei rifiuti. Tema dibattuto in questi giorni alla luce delle tre proposte che si sono fatte avanti sul futuro dell’impianto di termovalorizzazione di Montale.

Italia Viva della Piana pistoiese sul rinnovato ruolo dell’impianto esprime apertura verso l’analisi e l’approfondimento di tutte le ipotesi messe in campo. Finalmente, con l’approvazione dello scorso mese, la Toscana avrà un piano industriale dell’economia circolare che vede i rifiuti e la loro trasformazione divenire materia prima di nuovi processi finalizzati a produrre energia, calore e creare lavoro; ciò grazie anche al lavoro di Scaramelli e Saccardi e della comunità di Italia Viva.

Serve quindi dare un futuro all’impianto di Montale che sia il migliore da un punto di vista di sostenibilità ambientale, altresì servono scelte coraggiose che diano gambe al piano dell’economia circolare, necessarie per cambiare passo nella gestione dei rifiuti e superare l’emergenza che si è creata, la quale inevitabilmente ricadrebbe su tutto il territorio.

[s. michelozzi — italia viva piana pistoiese]