terra aperta. SANTA MARIA MAGGIORE, TEMPIO DELL’ACCOGLIENZA PROTETTA DALLA PROCURA

Perché il sostituto Claudio Curreli non provvede, oltre che a lasciare la Terra Aperta, anche a spazzare l’ingresso della chiesa, lui che nel “tempo libero” può fare quello che vuole come la signora Apostolico? In fondo è un magistrato cattolico, scout dell’Agesci e dovrebbe essere sensibile e prontissimo alla prestazione di opere di misericordia, no?

Se questa è un’opera di misericordia, misericordia! Ci scampi iddio da queste situazioni che la procura di Pistoia lascia intatte e intangibili non a vantaggio dei neri, ma a danno degli italiani di Pistoia che pagano lo stipendio a chi dovrebbe applicare e fare applicare la legge e al contrario non muove un dito, mentre finge di non vedere l’eclatante incompatibilità di uno dei suoi censori più attivi: Claudio Curreli. Abbiamo detto qualcosa che non corrisponde a verità, terzo piano di Palazzo di Giustizia?

