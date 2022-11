TERZO MATCH D’IMPROVVISAZIONE TEATRALE ALL’AUDITORIUM DEL CIRCOLO HITACHI

L’appuntamento è in programma sabato 19 novembre alle 21,15

PISTOIA. Nuovo appuntamento con i match d’improvvisazione teatrale, che tornano all’Auditorium del Circolo Hitachi sabato 19 novembre alle 21.15. Sul palcoscenico i rossi e i bianchi per la terza giornata di campionato, un’altra serata all’insegna della creatività e del divertimento. Come sempre, anche il pubblico sarà coinvolto nella sfida. A partire dalla scelta del tema dello spettacolo, fino alla votazione finale che decreta la squadra vincitrice.

I match d’improvvisazione teatrale sono organizzati dalla Lega Improvvisazione Firenze con la collaborazione della sezione di Prato e del Circolo Aziendale Hitachi. Il biglietto d’ingresso costa 8 euro (5 euro ridotto under 14), per prenotare un posto in sala chiamare il numero 0573 370459.

Ufficio stampa Circolo Aziendale Hitachi Rail Italy