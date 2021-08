terzo millennio & civiltà. I PRODIGI DELLO SCRONDO CHE LA SCUOLA MANDA A FONDO

La nazione affida i giovani a istituzioni guidate da preparatissimi presidi che vigilano sulla formazione spirituale e morale delle nuove leve perché sviluppino il “senso critico” dell’obbedire (senza discutere) al Sommo Scrondo e alle sue sante emanazioni nazi-progressiste

IL LAVORO MEGLIO FO

SE MI DAI TANTI KAPÒ

IN ITAgLIA abbiamo, nominalmente, una Costituzione, di fatto mai applicata e disattesa da tutti, a iniziare dai magistrati terzi e imparziali.

IN ITAgLIA abbiamo un non-presidente della Repubblica eletto da un parlamento definito illegittimo dalla Corte Costituzionale che funziona a intermittenza.

IN ITAgLIA abbiamo, da Monti in poi, una serie di governi imposti che hanno fatto schifo uno più dell’altro e danni più della grandine.

IN ITAgLIA abbiamo una scuola che dal 68 in poi produce (cioè fa) acqua da tutte le parti e serve solo a dare lavoro ai disoccupati, per la maggior parte laureati in lettere e scienze della comunicazione.

IN ITAgLIA abbiamo una sanità che ti aiuta a evitare gli ospedali – dove, non di rado, se entri non sai se ne esci.

IN ITAgLIA abbiamo una giustizia più pericolosa del mamba nero: si chiama Sistema-Palamara o Loggia Ungheria

IN ITAgLIA abbiamo solidissimi sistemi di corruzione, rinforzati dalla provvida azione di Mani Pulite.