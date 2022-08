TESSERINI VENATORI 2022/2023, È PARTITA LA CONSEGNA

In alternativa ai tesserini cartacei c’è l’App “TosCaccia”

PRATO. Ieri lunedì 22 agosto presso l’Urp di Comune e Provincia (p.zza del Comune, 9) è iniziata, senza appuntamento, la consegna dei tesserini venatori per la stagione 2022/2023 ai cacciatori residenti nel Comune di Prato.

Si ricorda che l’orario di apertura dell’Ufficio, attivo già da gennaio, è il seguente:

– Lunedì: ore 9-13 e 15-17

– Martedì: CHIUSO

– Mercoledì: ore 9-13

– Giovedì: ore 9-13

– Venerdì: CHIUSO

Per evitare code si invita all’utilizzo del Tesserino Venatorio Digitale App “TosCaccia” che oltre ad essere ovviamente gratuito, ha il vantaggio di non doversi recare in Comune per l’attivazione.

La App “TosCaccia” infatti (scaricabile gratuitamente dagli store per dispositivi Android, iOS e Harmony) se utilizzata, sostituisce il Tesserino Venatorio Regionale cartaceo per la annotazione delle giornate di caccia, delle aree utilizzate, dei capi abbattuti nonché per le procedure di registrazione della mobilità venatoria. L’utilizzo della App, come il tesserino regionale cartaceo, ha validità su tutto il territorio nazionale.

Per informazioni sulla App: http://supporto.toscaccia.it/supporto/

Per informazioni telefoniche generali sul rilascio dei tesserini venatori è possibile rivolgersi all’Urp (numero verde 800 058850) e alle Associazioni venatorie:

Associazione Arcicaccia

Fino al 15 settembre

c/o Circolo R.Grassi Via Pistoiese, 502

martedì e venerdì ore 17:00-19:00

Associazione CPA (Caccia, Pesca, Ambiente)

Fino al 15 settembre

Via Ferrara, 28 dal lunedì al venerdì 21:00-22:30

cell. 393 9193590 Sergio / 335 6678113 Nicola

Associazione Federcaccia

Fino al 15 settembre

– Sezione via Firenze 40/D

Martedì, mercoledì e giovedì ore 09:00-12:00

Tel. 0574 34668

– Sezione c/o Quagliodromo Via Casale e Fatticci

Mercoledì 15:00-17:00

– Sottosezione c/o Armeria Frasconi Via Roma, 296

Lunedì 16:00-20:00, dal martedì al venerdì 09:00-13:00 e 16:00-20:00

Per ottimizzare il ritiro del proprio tesserino è opportuno che il cacciatore si presenti agli sportelli con la documentazione completa costituita da:

Versamento tassa annuale di concessione governativa;

Versamento tassa annuale regionale;

Porto d’armi in corso di validità;

Allegato giallo;

Tesserino della precedente stagione venatoria 2022/23 (oppure il cedolino attestante l“avvenuta riconsegna del tesserino);

Versamento/i ATC.

[comune di prato]