TESSERINI VENATORI, PARTE IL RILASCIO DA LUNEDÌ 7 AGOSTO

In alternativa al tesserino cartaceo, è possibile l’utilizzo del Tesserino Venatorio Digitale App

PISTOIA. I tesserini venatori relativi alla stagione 2023/2024 possono essere ritirati a partire da lunedì 7agosto; contestualmente al ritiro, andrà riconsegnato il tesserino della stagione precedente.

L’accesso allo sportello Caccia, che si trova in via dei Macelli nc. 11/C (piano terra), è regolato da un sistema di prenotazione obbligatoria, da effettuare tramite il link: https://www.timify.com/it/profile/appuntamenti_annona/?v=4 oppure telefonando al numero 0573 371305 dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12.30.

La consegna viene effettuata, fino al 22 settembre, allo sportello Caccia nei seguenti orari: il lunedì e mercoledì, dalle 15 alle 17.30; il giovedì e venerdì, dalle 9 alle 13. Lunedì 14 agosto l’ufficio sarà chiuso al pubblico, mentre sabato 16 settembre è prevista un’apertura straordinaria, dalle 9 alle 13.

I tesserini potranno essere ritirati direttamente dal cacciatore o da un suo delegato munito di delega previa esibizione del porto d’armi per uso di caccia, del tesserino “giallo” (allegato al porto d’armi), della ricevuta dei versamenti effettuati per le tasse governative e regionale e la quota di iscrizione ATC.

In alternativa al tradizionale tesserino cartaceo, è possibile l’utilizzo del Tesserino Venatorio Digitale App. L’applicativo è gratuito e per l’attivazione non è necessario recarsi nel Comune di residenza. Contiene tutte le specifiche necessarie alla registrazione delle giornate di caccia, ai luoghi prescelti e alla segnalazione dei capi abbattuti, nonché alle procedure di registrazione della mobilità venatoria già contenute nel Tesserino Venatorio tradizionale cartaceo. Consultare la pagina web: il “Toscaccia” – http://supporto.toscaccia.it/.

Il tesserino venatorio autorizza l’attività di caccia per una stagione venatoria che in Toscana ha inizio la terza domenica di settembre e termina il 31 gennaio dell’anno successivo.

Per maggiori informazioni consultare il sito Internet del Comune, area tematica Commercio, sezione Caccia e pesca: https://www.comune.pistoia.it/aree-tematiche/commercio/rilascio-tesserini-caccia.

[comune di pistoia]