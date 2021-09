texprint. INFESTIAMOLA FINO A CHE CE NE SARÀ!

Prato Antifascista interviene sul blitz delle forze dell’ordine di stamani

PRATO. Stamani all’alba il presidio degli operai Texprint sotto il Comune di Prato è stato sgomberato con un ampio uso della forza. Un operaio è stato arrestato, altri lavoratori e solidali sono stati aggrediti e fermati.

Tutto perché da mesi stanno protestando per le condizioni di lavoro e per i loro diritti.

Considerati, da chi ha più a cuore la città — vetrina dei diritti, infestanti.

Per questo prendiamo in prestito le parole di un motivo che abbiamo imparato a cantare in queste settimane, durante i cortei e la tanta solidarietà condivisa per e con la GKN.

Lo facciamo sulla scorta delle vergognose esternazioni di politici locali, che, oltre che definire infestante il presidio, sono arrivati addirittura a definirlo uno scempio.

Quegli stessi politici che sono andati a fare passerella alla GKN ma che, di fronte alla situazione terrificante del distretto tessile pratese, si girano dall’altra parte o addirittura fingono di stare dalla parte dei lavoratori, salvo appoggiare senza problemi la peggior classe imprenditoriale della città.

Un presidio, a detta di tali personaggi, che ha infestato piazza del Comune deturpandola e mettendo a repentaglio i concetti, tanto cari alla destra quanto ai democratici, di ordine pubblico e decoro urbano.

Concetti che sono ormai prioritari per le istituzioni cittadine, evidentemente troppo impegnate al bar, per le quali l’unica risposta è fatta di multe, sgomberi e repressione, come abbiamo visto ieri sera e stamani, anche di fronte alla Questura, nei confronti degli operai Texprint.

Se questa lotta, se la lotta dei lavoratori e delle lavoratrici, è considerata infestante allora siamo pronti ad essere untori.

Fino a che ce ne sarà.

Solidarietà ad Abdou, Arturo, Lapo, Milly e i lavoratori Textprint.

Prato antifascista