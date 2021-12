the voice senior. LA “NONNA SPLINT” EDITH ALBERTS CONQUISTA UN POSTO NEL TEAM BERTÈ

La 75enne, ex modella, cantante jazz, di Borgo a Buggiano ieri sera su Rai Uno

BUGGIANO. [a.b.] Olandese di nascita, 75 anni, già Miss Europa unita, Edith Alberts e in Italia dal 1968, da tempo residente a Borgo a Buggiano nella puntata di ieri a “The Voice Senior” su Rai Uno ha deciso di mettersi in gioco per dimostrare a tutta Italia la sua passione e le sue qualità canore. Cantante jazz , molto conosciuta ed apprezzata in Valdinievole e non solo la donna che era accompagnata in“ studio dalla figlia, ha raccontato a Antonella Clerici di aver vinto la prima edizione del concorso Miss Europa Unita, che le ha dato la popolarità come modella. Cantante jazz ha poi intrapreso la carriera artistica.

La sua voce nella interpretazione di “Diamonds are a girl’s best friend” di Marylin Monroe ha colpito particolarmente i giudici e tra Clementino e Loredana Bertè la scelta è ricaduta sul team della Bertè con il quale affronterà nelle prossime settimane, la fase Cut (la selezione tra gli altri aspiranti talenti musicali) e eventualmente il Knock Out, le semifinali del programma dove potrebbe essere chiamata, nel caso passasse la selezione, a sfidare gli altri compagni di squadra con il proprio cavallo di battaglia.

Ovviamente l’aspirazione è di rientrare tra i tre talenti del team e di accedere così alla finale in programma per venerdì 21 gennaio 2022.

Edith Alberts è la seconda concorrente pistoiese dopo Rossella Boni ad essere stata selezionata nelle “Blind audition” della seconda edizione di The Voice Senior.

