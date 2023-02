this is england. AL CIRCOLO HITACHI IN PROGRAMMA “MY BEAUTIFUL LAUNDRETTE” DI STEPHEN FREARS

Stasera giovedì 23 febbraio alle 21,30 nell’auditorium del circolo

PISTOIA. Prosegue il viaggio nel cinema britannico all’Auditorium del Circolo Hitachi: stasera giovedì 23 febbraio per il ciclo This is England è in programma My Beautiful Laundrette, pellicola di Stephen Frears che già negli anni Ottanta affrontava con serietà e intelligenza i temi del’’omosessualità e dell’interrazzialità.

Ambientato nella Londra thatcheriana, il film racconta la storia di Omar, un ragazzo di origini pakistane che con l’aiuto dello zio Nasser prende in gestione una lavanderia e porta avanti gli affari insieme all’amico Johnny (Daniel Day-Lewis), di cui in passato era stato innamorato.

Inizio spettacolo alle 21:30, proiezione come sempre in pellicola. Chi lo desidera può prenotare cena o apericena al bar pizzeria il Trenino (0573 32626).

Ufficio stampa Circolo Aziendale Hitachi Rail Italy