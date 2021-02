toccata & fuga. È VERO, SINDACO, CHE I VIGILI PISTOIESI VACCINATI ANTICOVID SONO TUTTI A LETTO CON FEBBRE ALTA E INFLUENZA?

Tutti i vigili di Pistoia che hanno fatto il vaccino AstraZeneca sarebbero a letto con la febbre. Il sindaco Tomasi e l’assessore al personale ne sono informati? Gli ammalati sarebbero 8, in pratica gli 8 vaccinati. Non sarebbero in condizioni criticissime, ma farebbero registrare temperature dai 38 in su, con tutti i sintomi influenzali del caso.

Anche fare una domanda sarà reato…?

