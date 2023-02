TORNA A PAPERINO IL TRADIZIONALE “TORNEO DI CARNEVALE”, RASSEGNA DI CALCIO GIOVANILE CON SQUADRE PROFESSIONISTICHE

In campo domenica 19 febbraio ci saranno anche Bologna, Empoli, Perugia e Aquila Montevarchi

PRATO. Tutto pronto al Comunale di Paperino dove già si scaldano i motori in vista del tradizionale Torneo di Carnevale, rassegna di calcio giovanile riservata alla categoria Pulcini, alla quale prenderanno parte anche squadre professionistiche.

La manifestazione, che torna a svolgersi dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, è in programma domenica 19 febbraio a partire dalle ore 10.00 con le qualificazioni.

Nel pomeriggio, invece, alle ore 15.00 prenderà il via la fase finale.

A contendersi il titolo ci saranno squadre professionistiche come Bologna, Empoli, Perugia e Aquila Montevarchi, ma anche formazioni dilettantistiche come Accademia Modena, CSL Prato Social Club, Virtus Bottegone ed i padroni di casa del Paperino San Giorgio.

“Siamo contenti di poter tornare a organizzare il torneo dopo la pandemia — sottolinea il presidente Sauro Pratesi — e non vediamo l’ora di accogliere nel nostro impianto alcune delle migliori formazioni giovanili d’Italia. Aspettiamo tutti gli appassionati di calcio giovanile per godere assieme d’una bella giornata di sport”.

