TORNA EROS PANDI, IL DEEJAY PISTOIESE

Un brano dedicato al nonno (ai nonni) in salsa house music

PISTOIA. Il ritorno di Eros con un brano dedicato al proprio nonno, più in generale a tutti i nonni italiani, in versione house music.

Il pistoiese Eros Pandi, al secolo Eros Iozzelli, è tornato alla ribalta nelle vesti di autore: il conosciuto e apprezzato deejay radiofonico, ha pubblicato il pezzo “Miss U” con l’etichetta milanese RNC Music. Una canzone ispirata dal proprio nonno, Arturo, scomparso alcuni anni fa.

“Per la prima volta mi sono concentrato sulla scrittura del testo e la melodia di un brano – racconta Eros, che collabora con diverse emittenti radiofoniche –: due cose che al momento sento moltissimo. Il motivo, prodotto da Gianfranco Cirillo, è uscito durante le festività (fotografia di Joe Jay di Radio Pistoia Web). Sono contento che abbia visto la luce proprio per questo Natale, il periodo più giusto per una composizione dedicata a una persona cara scomparsa. Spero che possa trasmettere emozioni e sensazioni positive a chi segue la mia musica, nella speranza di un imminente ritorno alla normalità.

Il brano è caratterizzato da un sound che riporta alle origini della house music; soprattutto il piano che caratterizza ‘Miss U’ è tipico dell’house di Chicago, sorta negli anni Ottanta. L’idea del pezzo l’ho avuta nell’estate del 2018, poi finalmente nel 2020 si è concretizzata. Tra l’altro, un grande artista toscano, Enrico Nigiotti, ha portato una bellissima canzone, da lui scritta per suo nonno, intitolata ‘Nonno Hollywood’ al Festival di Sanremo 2019. Non c’entra nulla con ‘Miss U’: apparteniamo a due mondi musicali differenti, ma la prima cosa che mi venne in mente quando l’ascoltai fu ‘caspita, che coincidenza! Un altro toscano ha avuto la mia stessa idea nel medesimo periodo”.

Eros Pandi dj radiofonico ha incominciato ad appassionarsi alla musica e alla radiofonia all’età di 11 anni. Ha iniziato a lavorare alla radio in modo continuativo nel 2014 e dal 2016, con l’avvio della collaborazione con Gianfranco Cirillo, sono arrivate le prime produzioni discografiche con discreti riscontri, tra cui l’inclusione di suoi brani nella popolare compilation Hit Mania e il supporto agli stessi pezzi ricevuto da molte radio, tra cui M2o.

Adesso l’uscita di “Miss U”, che può essere ascoltata all’indirizzo https://m.youtube.com/watch?v=HZIqedszvIc&feature=youtu.be.